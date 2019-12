Na posudku pro město pracují hydrogeologové z výzkumného ústavu. Výsledky předloží do konce roku.

Nejhlubší voda je u "stovky". Původních 3,5 metru už ale nedosahuje. | Foto: Deník / Miroslava Šebestová

Hladina Kamencového jezera je zhruba o půl metru níže, než by měla být. Může to být odparem, úbytkem spodních vod, prověřuje se ale také možnost, jestli voda někudy neutíká. Co je skutečnou příčinou, určí odborníci z Výzkumného ústavu vodohospodářství v Praze, kteří situaci analyzují a nakonec pro Chomutov zpracují posudek. Na jeho základě pak může město přijmout opatření.