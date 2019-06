Pod střechou stanu leží nesmrtelný pierot Deburau, legenda světové pantomimy. I když je ze dřeva, z jeho tváře vyzařuje oduševnělost a utrpení, které do ní vtiskla sochařka Jitka Kůsová Valevská. Vzduchem voní piliny, jak odletují od motorových pil a fréz v rukách dalších sochařů. Ti přetvářejí klády v umělecké lavičky. V Olejomlýnském parku v Jirkově spěje ke slavnostnímu vyvrcholení obnovené sochařské sympozium.

Na dílech začalo sedm sochařů pracovat na začátku týdne. Od té doby je lidé, kteří procházejí parkem, den za dnem sledují při práci. „Někteří o sympoziu věděli předem, některé přitáhly zvuky. Divili se, že si někdo dělá tolik dřeva na zimu,“ řekl s úsměvem sochař Josef Šporgy. Ten městu nápad na obnovení tradice vnukl a je také vedoucí skupiny sochařů.

UMĚLECKÉ LAVIČKY

Od vedení města vyšlo přání na užitkové sochy – artové lavičky pro zahradu Kludského vily, galerii, zámek a park. Jedinou výjimkou je socha Jitky Kůsové Valevské, která pracuje na třímetrové soše pierota pro Jirkovské divadlo.

„Je to sochařka par excellence, proto jsme jí dali sólo téma. Šli jsme do toho i s tou komplikací, že si sochu musela předřezat doma, protože na sympoziu mohla být kvůli nabitému programu jen tři dny. Mít ale sochu od Jitky Kůsové za to stojí,“ je přesvědčený Šporgy.

Na první pohled zaujme lavička, na níž sedí mužská a ženská figura zády k sobě a s hlavou sklopenou. Pro Olejomlýnský park ji tvoří Zdeněk Vejražka a sochaři jí pracovně říkají „usmiřovací lavička“. „Jsou to takové zasněné postavy,“ přiblížil sochař z Otvic. „Udělám siluety postav bez obličejů. Ukousl jsem si totiž větší sousto než jindy, protože místo jedné sochy dělám dvě a lavičku k tomu,“ dodal.

V parku zůstane také posezení, které připomíná ohromné kolo. Pracuje na něm Lukáš Sládek. Vedle něj pracuje na lavičce se skládaným designovým vzhledem jeho táta Luboš Sládek. Ví, že dílo ozdobí dvorek Galerie Jirkov.

Posezení ve tvaru trojúhelníkového božského oka od Václava Havlíčka bude zřejmě zasazené do zámeckého parku. Pro zahradu Kludského vily, v níž je knihovna, je vytvářejí Josef Šporgy a David Fiala. Obě připomínají knihy a čtení.

SOBOTNÍ VERNISÁŽ

Výsledná, už natřená díla Jirkované uvidí v sobotu 22. června na vernisáži, která v parku začne ve 13 hodin. Půjde o moderovanou akci s bohatým programem a vystoupením kapely 4. cenová i zpěvačky Adély Radimcové. Děti si vyzkoušejí tvorbu ve výtvarných dílnách, dospělí budou hlasovat, která socha se jim líbí nejvíc.

Jirkovská sochařská sympozia měla v minulosti tradici na zámku Červený Hrádek. Založil ji tehdejší kastelán Jaroslav Stejný. Město ji chce po řadě let obnovit, přesunulo ji ale do parku.

„Chceme lidi přitáhnout k centru města, proto se snažíme, aby to tam více žilo,“ uvedla místostarostka Dana Jurštaková (ODS). „Když Šporgy nabídl, abychom se vrátili k sympoziím, řekli jsme si proč ne. Je to týdenní akce, která přiláká diváky, navíc z ní budeme mít krásné sochy,“ ocenila.