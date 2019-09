Dva Vietnamci drhnou špinavé skleněné výplně u vchodu do lázní, když je z práce vytrhne ohlušující řev: „Policiééé! Na zééém!“ Oba zalehnou, zatímco je poklusem míjí jednotka těžkooděnců „protidrogovky“ a mizí uvnitř.

„Stop! To řvaní se objeví, až během dialogu policistů,“ žádá lepší načasování asistent režiséra Viktora Tauše. Ozbrojenci se opět vrátí k patě budovy, Vietnamci napění okna a akci zopakují, až když se na okraji parku začne odvíjet rozhovor mezi kriminalisty. Hrají je Lenka Krobotová a Igor Bareš.

V bývalých chomutovských lázních v neděli 8. září natáčeli tvůrci seriálu Zrádci, který pojednává o drogové mafii. Režiséry jsou Viktor Tauš a Matěj Chlupáček.

Natáčení začalo v exteriérech, brzy se ale přesunulo dovnitř. Kamera jela ve vstupní hale a také u bazénu. Zabírala část příběhu, kdy protidrogová jednotka dostala tip na varnu pervitinu přímo v lázních, které město nechalo zrekonstruovat soukromou firmou. Když ale policisté dorazili, bylo pozdě. Po varně zbyl jen obrys zažloutlé trávy za budovou. Tu předem důkladně nažlutili členové štábu.

Jednotka do lázní pronikla ve chvíli, kdy se začaly po obnově napouštět. I když ve skutečnosti není možné, aby byl bazén naplněný, protože chybí potřebná technologie, filmaři si pomohli jinak. Povolali dobrovolné jednotky hasičů z Jirkova a Klášterce nad Ohří s cisternami s celkem 23 kubíky vody. Z nich bylo možné hadicemi stříkat vodu do bazénu až 20 minut. To pro efekt stačilo.

Filmaři zvolili chomutovské lázně na doporučení Filmové kanceláře Ústeckého kraje. „Věděl jsem o nich už dříve,“ uvedl režisér a producent Tauš. „Filmová kancelář mi je ale připomněla v čase, kdy jsem je mohl využít a točit tady. Bylo to šťastné setkání,“ dodal tvůrce. Neděle byla posledním natáčecím dnem na Chomutovsku. Od května tam štáb strávil celkem deset dní. Poslední čtyři na konci minulého týdne, kdy pracoval nejen v lázních, ale také v kostele ve Výsluní.

V příštích dnech zamíří dál do regionu, například i k dolu Československé armády.

Seriál zavede diváky do prostředí drogové mafie v Česku. Hlavní postavou příběhu je mladý dealer David, kterého hraje Cyril Dobrý. Protože nemá na vybranou, stává se informátorem protidrogové centrály, podléhá nátlaku jednoho z jejích členů a nakonec se ocitá v hledáčku policistů i česko-vietnamské drogové mafie. Oba světy ohrožují jeho život.

Strhující kriminální příběh bude odvyprávěný nevšedním způsobem. „Viktor točí na jeden objektiv bez svícení. Když točí blízké záběry, kamera je tři čtyři centimetry od obličeje. Takhle blízko jsem ji ještě neměl,“ uvedl herec Rostislav Novák, který má roli policisty. „Je to nezvyklý způsob natáčení a velká výzva,“ ocenil.

Scénář minisérie Zrádci napsal Miro Šifra. V lednu ji uvede Česká televize, která je iniciátorem projektu a nejsilnějším koproducentem. Producentem je Viktor Tauš a jeho společnost Heaven's Gate.