DO BOJE! Do své první akce je připravená zbrusu nová replika historické lodě, která byla v pátek 16. srpna spuštěná na vodu terezínské pevnosti. Slavnostní den však až přijde v sobotu 17. srpna. Deset metrů dlouhá a přes dva metry široká loď vznikala pod rukama nadšenců několik měsíců a v sobotu na Posledních pirátských válkách se dočká svého křtu.

Ten proběhne u Horní vodní brány ve 12.30 hodin. Do samotného boje mezi piráty a revolučním výborem pro veřejné blaho se člun s posádkou zapojí v 15 hodin. To nejzajímavější člun ale čeká teprve v neděli po akci. S posádkou 8 mužů totiž vyráží na týdenní plavbu po stopách dávných kupců po proudu Labe až do Pirny. Po skončení terezínské bitvy bude loď jeřábem přesunuta na podval a odtud spuštěna na Ohři, po které se vydá na Labe a pak až do Poděbrad. Zde se loď otočí a vypluje se na týden dlouhou cestu do německé Pirny. Terezínská bitva bude letos zajímavá nejen křtem nové lodi, ale oživí ji i ukázka vylodění v Normandii v podání velkých a funkčních modelů vojenské techniky. Celá akce je zajímavá též tím, že jen jednou do roka mohou návštěvníci spatřit, jak by vypadala pevnost, kdyby byly, v případě nutnosti, příkopy zaplaveny vodou a zpřístupněné budou i podzemní nápustní stavidla vodních příkopů pevnosti.