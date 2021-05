V sobotu 8. května v Březně po dlouhých měsících uspořádali první kulturní akci. Pod názvem Březenská desítka aneb 10 tisíc kroků březenskou historií procházely soutěžící rodinné týmy stanoviště, kde se bavily, plnily úkoly a zodpovídaly otázky ve vědomostní soutěži napříč historií.

Na stanovišti, kterému vládl kníže Lučan, se děti houfně učily, jak se správně klanět vládci a nalévaly mu pohár. Dospělí mu mezitím odpovídali na otázky ze zcela jiné historické etapy, než sám představoval. Například kdy byla uzavřena mnichovská dohoda, kdy začala druhá světová válka a co ji spustilo.

Stejně tak na stanovišti s ježibabou starší ročníky odpovídaly na otázky související osvobozením, zatímco měly děti babě drbat hrb a určovat, která zvířata v ohradě jsou kozy oproti ovcím kříženým s muflonem. Vtip pohádkovým postavám dodali herci mosteckého divadla.

Březenské desítky se účastnilo přes 120 místních lidí, kteří se ale v tomto počtu neshromaďovali. Míjeli se na stanovištích v trase o délce tři kilometry. „Bylo to fajn. Konečně jsme si mohli s dětmi něco užít,“ ocenila akci jedna z účastnic Lucie Ročeňová. „Doteď jsme se nanejvýš procházeli po obci,“ doplnila.

Se svými dětmi ve věku 3 a 5 let se zúčastnila také Šárka V. „Je to super akce. Jednak je první, která se tu po dlouhé době koná a za druhé je příjemné, že jsme konečně mezi lidmi, odehrává se to v klidu, pohodě a bez roušek,“ líbilo se jí.



Právě dopřát lidem po dlouhé době nějakou rozptýlení, kde by se pojila zábava s poučením, pohybem, ale také uctěním státního svátku, bylo záměrem obce. „Naposledy jsme tu měli v prosinci Putování za Ježíškem a to je opravdu dlouho,“ připomněla pracovnice infocentra Linda Svobodová. „Březno je přitom známé tím, že pořádá hodně kulturních akcí, což ale dlouho nebylo možné, takže teď pozvolna začínáme podle toho, co dovolují vládní opatření,“ doplnila.



Další akcí, kterou bylo v Březně v mezičase možné pořádat, bylo Kouzelné kolo, při němž rodiny vyrážely na místní cyklostezky. Na letní měsíce jsou plánované venkovní festivaly.