Marmelády, víno, burčák, ovoce a mnohé další výrobky a výpěstky si Chomutované mohli koupit v sobotu na farmářských trzích. Stánky je poprvé čekaly jinde než v centru města, trhovci je rozbili na bývalém stadionu za sportovní halou.

Chomutovské farmářské trhy zůstanou přesunuté nejméně do října. | Foto: Deník / Miroslav Rada

Na náměstí se totiž bude pracovat, protože tam město investuje do modernizace rozvodů nízkého napětí. Náhradní místo budou trhovci využívat nejméně do konce října. Podzim přinese do stánků prodejců sklizenou pozdní zeleninu, právě zralé ovoce a tradičně i pečivo, kvalitní uzeniny, sýry, ryby, bylinné čaje a mnoho dalších regionálních produktů a výrobků. Přibudou i noví prodejci, kteří přijedou například se zeleninou či ovocným vínem. Severočeské farmářské trhy se v Chomutově konají každou druhou sobotu, vždy od 8 do 12 hodin.