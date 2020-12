V předvánočním čase skauti pravidelně rozvážejí betlémské světlo. Plamínek, který je zapalovaný před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus.

Na Jirkovském nádraží převzali skauti ze základny Jirkov Betlemské světlo. | Foto: Deník / Miroslav Rada

Světlo bývá letecky dopraveno do Evropy a dále ho rozvážejí vlakem. V sobotu dorazil jeden takový i do Jirkova, kde převzali posvátné světlo skauti ze střediska Hraničáři Jirkov. Lidé, kteří si ho přejí mít o Štědrý den doma, si pro plamínek mohou přijít ve středu 23. prosince mezi 15. a 18. hodinou do klubovny jirkovských skautů. Je v nádražní budově v Chomutovské ulici.

V Chomutově si zájemci mohou převzít betlémské světlo ve stejný den od 16 do 18 hodin, a to na náměstí 1. máje.