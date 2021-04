Po dlouhých 70 letech se do Chomutova vrátily původní barokní varhany z kostela sv. Ignáce. Dosud je měli v pražském Karolinu, které je známé jako místo imatrikulací a promocí studentů Univerzity Karlovy. Přivezli je v úterý rozebrané na kusy, prvním úkolem je tedy povolat odbornou firmu, která je opět sestaví. Jedná se o svrchní skříň varhan, hrací nástroj chybí.

Do Chomutova se vrátily barokní varhany, které patří do kostela sv. Ignáce. Dosud je měli v pražském Karolinu. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Okolnosti, které provázejí převoz varhan do Prahy, jsou zamlžené. „S jistotou víme, že byly převezené v roce 1948,“ uvedl Bedřich Fryč, ředitel Chomutovské knihovny, do jejíž správy kostel patří. „Hrací stroj byl přemístěný do kostela sv. Vojtěcha v Praze a je otázka, jestli se se nám ho podaří získat,“ doplnil.