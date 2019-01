Chomutov – Rozjezd, několikametrový výskok a plesk do vody.

Na Kamencovém jezeře se netřeli lososi, ale závodili příznivci adrenalinových sportů. Jejich skok, či spíše let, ale nezůstal bez pohybu, ve vzduchu předváděli nejrůznější triky, obraty či parádičky.

Skokané tak vlastně doslova naplnili prastaré regionální heslo – V zimě Klínovec, v létě Kamencové jezero a ani přitom nemuseli sundat lyže.

Závodníci se spouštěli z vysoké rampy, která je vykopla do vzduchu. Na nohou buď měli lyže (na snímku) nebo snowboard, třetím do party pak byli bikeři, kteří se do vlnek Kamenčáku vrhali na bicyklech.

Na chomutovský závod dorazily přibližně tři desítky skokanů, ti nejlepší si odnesli věcné ceny i finanční odměnu.

Organizátoři celou akci nazvali War od buttons, tedy Knoflíková válka. Je možné, že několik knoflíků závodníkům odletělo, když sebou pleskli o vodní hladinu.