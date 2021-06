Zdroj: DeníkZnačnou část života je se strupčickým fotbalem provázaný předseda klubu Jaroslav Vostrý (71). Býval pravý křídelní útočník známý svou rychlostí a jedna z velkých osobností v týmu v 70. a 80. letech, která je zapsaná do tamní fotbalové síně slávy. Ve vedení klubu, který brzy oslaví výročí, pracuje více než čtyři desetiletí.

„Fotbal je na vesnici sport číslo jedna,“ říká předseda klubu. „Původně se hrál na dnešním náměstí, hráči se ale strefovali do oken a výkladů u kupce a řeznictví, tak bylo potřeba hřiště přesunout,“ připomněl historická fakta z počátku minulého století, kdy se hrála kopaná ve vsi nadivoko. Pár let po přestěhování vznikl řádný klub Sparta Sokol Strupčice. Bylo to v roce 1931.

Strupčický fotbal rychle získal dobré jméno. Výkonnostního vrcholu, završeném postupem do 1. A třídy krajské soutěže, klub dosáhl koncem 60. let, okresní soutěže hrál až do let 80. Poté ovšem nastal zlom kvůli stavební uzávěře vzhledem k přibližování těžby a s tím související odliv obyvatel. Úbytek mládeže se propsal i do kvality fotbalu. Po sametovém roce 1989 se stavební uzávěra zrušila a s přílivem obyvatel se situace zlepšila.

Zlaté časy kopaná zažívala hlavně v novém miléniu. „V letech 2007 až 2011, kdy jsme z okresního přeboru postoupili do krajského,“ upřesnil Vostrý. „Dnes hrajeme 1. B třídu krajské soutěže dospělých a řekl bych, že výkonnostně nejlépe je na tom ve své kategorii mužstvo staršího dorostu, které hraje krajský přebor a hraje o špičku tabulky,“ zmínil.

Předseda Sportovního klubu Strupčice Jaroslav Vostrý.Zdroj: Deník/Miroslava ŠebestováFotbal sice zabírá většinu činnosti současného sportovního klubu, místo je ale také pro další sporty. V růstu jim pomohl areál s hřišti, kurty a multifunkční sportovní halou pro všechny druhy míčových sportů. Obec ji otevřela před šesti lety. „Po otevření haly se velice dobře vyvinul stolní tenis,“ vyzdvihl předseda Vostrý. „Máme tu nadějné hráče, kteří už pokukují po vyšších soutěžích,“ dodal.

Jméno Strupčicím dělají i další sportovní týmy, včetně příznivců Spartan Race, což je populární kombinace běhu a zdolávání překážek za jakéhokoli počasí. Celkem má Sportovní klub Strupčice kolem 190 členů.

Jeho historii chtějí v obci připomenout při oslavách 90. výročí založení. Uskuteční se 5. července. Celý den bude patřit přehlídce fotbalu. Hrát budou děti z kategorie bambini a přípravky přes žáky a dorost po dospělé.

„Nastoupí také stará garda, proti které si zahrají bývalí ligoví fotbalisté a reprezentanti,“ předeslal starosta Strupčic Luděk Pěnkava. Jako fotbalový hráč a trenér si bez kopané život na vesnici neumí představit. „Nebylo by to hezké. Fotbalem jsme postižení,“ dodal.