Rozšířit volnočasové středisko Domeček i na sídliště, prodloužit otevírací dobu „nízkoprahů“ do pozdního večera nebo podpora pouliční ligy. Tyto a další návrhy plynou z tematického akčního plánu na podporu mladých lidí ohrožených sociálním vyloučením. Bez něj by nebylo možné do budoucna čerpat dotace skrze Agenturu pro sociální začleňování.

Plán analyzuje situaci a navrhuje jak zaujmout mladé od 15 do 26 let tak, aby je to bavilo a bylo možné je směrovat k zaměstnání. Vyplývá z něj, že na sídlištích Březenecká, Kamenná, Zahradní a Písečná žije zhruba 2800 mladých v tomto věku. Problém je, že mnozí odcházejí ze školy předčasně, mají nedostatečné pracovní návyky a chybí jim pozitivní vzory ve vlastní rodině, která bývá chudá a nefunkční.

Místním vadí, že se party bezcílně scházejí před domy. „Podle oslovených aktérů z řad institucí se neorganizovaná mládež ze sídliště nudí, fláká a zevluje. Neustále hledá připojení k internetu. Mladí sedí na zastávkách a čekají, až kolem projede trolejbus s připojením zdarma, aby mohli odeslat nebo přijmout datový soubor,“ uvedla v analytické části Agentura pro sociální začleňování, která materiál zpracovala spolu s chomutovskými odborníky. Za připojením zdarma se mladí stahují i do obchodního centra Chomutovka, odkud je vyhání ostraha.

"Nudí se a zevlují"

„Scházejí se na lavičkách, kde mnohdy tráví celé odpoledne, v zimě ve vchodech domů, pouštějí si hudbu, kouří cigarety, marihuanu, pijí alkohol,“ tlumočila agentura.

Materiál přinesl i seznam toho, co by mladé bavilo. Přáli by si herny, kde bude fotbálek a playstation, naučit se stříhat videa, jump arénu, veřejně přístupná hřiště na tenis, házenou, basket, nohejbal, dále posilovnu či lekce parkouru. Zájem mají i o víkendové brigády, aby si mohli přivydělat.

Plán navrhuje řadu nápadů, mezi kterými je rozšíření pobočky Domečku na sídliště nebo pořízení „kontejneru“, kde by bylo zázemí s internetovým připojením, aby mohli terénní pracovníci mladým pomoci se sepisováním životopisů do zaměstnání. Původně v něm byla obsažená i wi-fi zdarma, více laviček a nízkoprahový autobus, což je v podstatě klub na kolech. Byly ale vyškrtnuty, protože je někteří ze zastupitelů nechtěli podpořit už na předchozím zasedání.

S naprostým přijetím se plán nesetkal ani tentokrát. „Z ankety, kterou jste dělali mezi mládeží, vznikly věci jako hrát ve filmu, stříhání videí, herní aréna a podobně. Mají dostudováno, ale že by tohle byly aktivity, které jim pomohou k uplatnění na trhu práce… Nevím, jestli to povede k tomu, že z nich budou režiséři a střihači,“ namítla Valentína Klimešová (ANO). „Chápu, že bychom je měli zachraňovat, ale také by měli něco dělat sami,“ dodala.

Některé nápady se nelíbily

Podobný postoj zastává i několik dalších zastupitelů. „Materiál je o tom: město, vy musíte, vy připravíte. Ale chybí mi tam, že v osmnácti by měli mít zodpovědnost nejméně k sobě samému,“ zmínil Jan Mareš z ČSSD.

Další stáli na opačné straně včetně náměstka primátora pro sociální oblast Milana Märce (Nový sever). „Plán míří na velmi rizikovou cílovou skupinu a jsem přesvědčen, že může mít úspěch,“ zdůraznil. Při hlasování plán podpořila většina zastupitelů.

Chomutov začal spolupracovat s vládní Agenturou pro sociální začleňování před čtyřmi lety. Jedním z hlavních důvodů bylo zlepšení situace na sídlištích, kde dochází v bytech některých vlastníků k větší koncentraci sociálně vyloučených.