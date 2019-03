„Průměrná hrubá měsíční nominální mzda dosáhla v kraji ve 4. čtvrtletí roku 2018 v přepočtu na plně zaměstnané osoby částky 31 204 korun, v porovnání se stejným obdobím roku 2017 se zvýšila téměř o 7 %, tedy o 2 018 korun,“ informoval ředitel ČSÚ v Ústí nad Labem Roman Bechtold. Pokud ale připočítáme 2,1 procentní růst spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí loňského roku, tak v kraji reálně mzdy vzrostly o 4,7 procenta.

Mzdy vzrostly ve všech krajích republiky. Republikový průměr byl proti mzdě Ústeckého kraje vyšší o 2,6 tisíce korun. V hlavním městě ČR je rozdíl výraznější. „Za mzdami v hlavním městě Praze, kde jsou dlouhodobě nejvyšší, zaostávala průměrná mzda zaměstnanců Ústeckého kraje o 10,6 tisíce korun, což je o více než 25 %,“ doplnil Bechtold.

Za celý loňský rok vzrostly reálné mzdy v kraji o 6,2 procenta. Jedním z hlavních důvodů, proč mají pracovníci stále více naditější peněženky, je i to, že firmy se o ně přetahují. Kromě lepšího ohodnocení jim nabízejí i různé benefity, jako jsou služební mobilní telefony, služební auta, delší dovolená.

Třeba vedení firmy AGC Automotive Czech vyrábějící v Chudeřicích u Teplic autoskla svým pracovníkům před Vánocemi rozdávalo kapry. Kromě šupináče dostali tamější „skláři“ také 14. plat, který dosáhl výše téměř 100 procent průměrného výdělku každého zaměstnance. „Součástí vydávání kaprů byl také doprovodný program. Byla to velmi příjemná akce,“ uvedl před časem generální ředitel AGC Automotive Czech Luděk Steklý.

Firmy se předhánějí v nabídkách

To, že je „hlad“ po zaměstnancích, je vidět na poutačích kolem silnic či v novinách. Firmy se ve svých inzerátech předhánějí v tom, kdo dá novým posilám jaké výhody a jak je finančně ohodnotí. Někde firmy technikům, truhlářům, operátorům výroby či CNC strojů nabízejí mzdu od 40 do 70 tisíc korun. „Nedávno jsem řešil změnu práce. Dělám zámečníka. Hledal jsem provoz, kde mi dají více peněz, a našel jsem ho. Sice kousek dojíždím, ale finančně je to lepší,“ sdělil 27letý Jaroslav Malý z Ústí nad Labem.

Problém je sehnat i zaměstnance do zdravotnictví. Velká poptávka je hlavně po zdravotních sestrách. Krajská zdravotní, která sdružuje nemocnice v Ústí, Děčíně, Chomutově, Teplicích a Mostě, hledá stále nové lékaře a sestry. Posily v podobě sester by rádi přivítali i v duchcovské nemocnici. Poptávka tam je hlavně po směnových sestrách na lůžková oddělení. Tedy těch, které pracují na odděleních jako interna či následná péče.

„Snažíme se držet krok s konkurencí, což není úplně snadné. Velké nemocnice v okolí mají trošku jiné možnosti. I tak mzdy u nás pravidelně rostou, v tomto roce to bude od 7 do 17 procent,“ konstatoval ředitel duchcovské nemocnice Jaroslav Míč.