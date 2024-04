/FOTO, VIDEO/ Žáci čtyř chomutovských škol prošli zážitkovou výukou. Konala se ve sportovní hale ve Spořicích.

Hlouček dětí stojí u stanoviště s nápisem „elektřina“. Rozmýšlí se. Koupit, nebo ne? Úkol byl jasný, za hrací peníze má pořídit to, co potřebuje k životu a třeba i něco navíc. Ve skupině ale vládne nesoulad.

„Tak kdo chce dát prachy? Nebo chcete blackout?“ měří si ježatý Láďa, páťák ze spořické školy, svou skupinu. Polovina dětí s placením nesouhlasí. „Budete mít doma zimu, neohřejete si jídlo a nebudete moct hrát hry,“ varuje je jeden ze zastánců placení elektřiny. Na dalšího ze školáku to však neplatí, chce ušetřit a tak razí zálesácký přístup. „Zapálíme si zapalovačem oheň na zahradě, ohřejeme se a něco si uvaříme,“ oponuje.

Jsme ve sportovní hale ve Spořicích, kde prochází na sto školáků od prvních do šestých tříd zážitkovou výukou finanční gramotnosti. Jsou ze tří chomutovských základních škol a ze Spořic.

V úvodu je čeká práce. Procházejí stanoviště a u každého musí něco předvést. Třeba úhledně složit oblečení do krabice, když představují pracovníky e-shopu, nebo přesně narýsovat geometrické tvary, jakmile představují architekty. Na stanovišti uklízeče třídí rozsypanou čočku a roztrhané kousky papíru a v roli záchranářů obvazují nohu a přenášejí ho s pomocí stoličky z rukou. Podle kvality odvedeného díla dostávají zaplaceno. Vyklopili pacienta? To bude srážka. Křivě postavili dlaždice? Výplata je nižší.

Jakmile mají děti výplatu ze všech stanovišť, můžou začít s nakupováním na druhé straně tělocvičny. Rozhodují se v jaké částce pořídí jídlo, bydlení a elektřinu, jestli si nechají rezervu na nenadálé výdaje nebo se nechají zlákat k nadměrným a zbytným nákupům.

Skupinky se dohadují. Jedna podlehne tlaku děvčat a z triček ve dvou cenových úrovních volí to dražší. V jiné naopak zvítězí nápad, že dárky pro blízké vyrobí, než by je kupovali. Chytákem je stanoviště, kde se děti rozhodují jestli a za jakých okolností by půjčili peníze kamarádovi.

„Snažíme se, aby děti zažily práci i to, že když ji neodvedou v nějaké kvalitě, dostanou nižší odměnu. Aby věděly, co znamená peníze vydělat, oč lehčí je je utratit a aby zažily podobné výzvy jako rodiče,“ nastínila ředitelka a zakladatelka spolku Dětský podnikatelský klub Alice Marečková.

Právě ona se svým týmem po dohodě se školami nabízí zážitkové lekce, projektové hodiny a hry motivující k lepšímu zacházení s financemi. „Některé děti jsou od první třídy zvyklé si mezi sebou půjčovat peníze, což není dobře. Už tady vznikají chybné návyky. Víme o případech lidí, kteří jakmile dosáhnou osmnácti let, jdou a půjčí si v bance na nový mobil, herní počítač nebo dovolenou. Nejsou zvyklí si na některé věci počkat, chtějí je hned,“ zdůraznila.

Akce ve Spořicích vznikla během světového týdne finanční gramotnosti Global Money Week jako podpora zdravých finančních návyků.

