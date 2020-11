Radek Jirgl

40 let

Moderátor společenských a sportovních akcí

Působil jako moderátor Rádia Agara a ve zpravodajství a sportu na TV Nova

Vystudoval práva na VŠFS v Karlových Varech

Do toho ale stačil vtěsnat jeden svůj koníček, který rád sdílí s ostatními. Zbožňuje filmy, navštěvuje místa, kde se natáčely slavné scény, a aby je přiblížil ostatním, natáčí je. Videa sdílí na svém YouTube kanálu.

„Točení slavných filmových míst je můj koníček, turistika a závislost,“ přiznává Chomutovan, který byl tam, kde se točila například Pretty Woman, Sám doma nebo Mission: Impossible. Některá z míst jsou i po desetiletích stejná jako ve filmu. „Stojíte tam, vidíte, co jste viděli ve filmu a cítíte, jako byste byli přímo v něm,“ popisuje Jirgl.

Kdy a jak jste k mapování slavných filmových míst došel?

Bylo to před šesti, sedmi lety. Hodně jsem cestoval po světě, ať už soukromě nebo pracovně, a když jsem měl dost času, navštěvoval jsem místa, kde se natáčely slavné seriály a filmy. Lidé se mě pak ptali, jestli to tam vypadá stejně. Tak přišel prvotní impuls, že bych mohl točit jedno až dvouminutové záběry, aby místa sami viděli a dokázali je najít, pokud se tam vydají.

Kolik videí jste k dnešku natočil?

Ke dvěma stům. Dokud jsem mohl cestovat sám, bez dětí, v New Yorku a v Los Angeles jsem mohl natočit i několik míst za den. Člověk to dal turisticky.

Kterých míst a kterých filmů se týkají?

Podařilo se mi natočit například legendární hotel z filmu Pretty Woman, místa, kde byl Kevin v komedii Sám doma 2: Ztracen v New Yorku. Dále dům, kde se natáčel Duch s Patrickem Swayzem. I dnes jsou ta místa úplně stejná. Stojíte tam, vidíte, co jste viděli ve filmu a cítíte, jako byste byli přímo v něm. Byl jsem třeba v restauraci, kde Whoopi Goldbergová v tomto filmu komunikuje s duchy. Je to italský podnik v New Yorku, kde je to i dnes úplně stejné jako tenkrát. Jsou tam stejné stoly, stejné židle. Bylo zajímavé a příjemné, jak reagoval majitel, když mě viděl. Samozřejmě je pyšný, že se u něj tvořil slavný film. Už se ale nestává tak často, že by tam někdo točil a chtěl se posadit za stejný stůl, kde vznikla slavná scéna. Generace, které film sledovaly, odrostly. Pak jsem točil například hasičárnu z filmu Krotitelé duchů, je v New Yorku. Hned o tři ulice dál je dům známý ze seriálu Sex ve městě a nedaleko i Broomestreet ze seriálu Přátelé. Když na tato místa dorazíte, stojí tam davy lidí, které si je nepřetržitě fotí.

Slavná filmová místa: Duch

Zdroj: Youtube

Slavná místa jsou svázaná s turistikou, provádějí po nich průvodci. Využíváte je, nebo jezdíte na vlastní pěst?

Dělám to na vlastní pěst. Jednoduché je to v New Yorku. Točilo se tam neuvěřitelné množství filmů a chození máte usnadněné o to, že jsou ulice přehledně značené. Nejhůř se mi točilo v Los Angeles, protože město je roztahané. Bývá to tak, že chvíli pátráte, připravujete se na to místo, a když na něm stojíte, je to požitek. Užíváte si jeho atmosféru. Druhým požitkem je, když mé video někdo využije jako tip a také se tam vypraví.

Točíte tedy hlavně v USA?

Jsou v tomhle atraktivní, ale podařilo se mi natočit i lokace v Hongkongu, kde vznikal film Double Impact nebo v Dubaji Mission: Impossible. Na Ibize jsem točil místa z komedie Klub sráčů. Mezi lidmi má velkou oblibu Chorvatsko a Slovinsko, hledají, kde se točil Vinnetou, a odměnou pro ně je, když se třeba posadí na místo, kde byl indiánský náčelník zastřelený nebo kde přepadli dostavník. Také jsem měl v plánu tam jet, ale skočila mi do toho pandemie. Kromě toho jsem chtěl do Benátek. Točili tam Cizince s Johnym Deppem a bylo tam i pár scén z filmu Indiana Jones a Poslední křížová výprava. V plánu mám také Fantomase, protože ho má hodně lidí rádo. Pár lokací bylo v Paříži.

Jak se vám daří lokace hledat?

Dnes se díky internetu hledají snadněji, ale ty první jsem si sám lovil tak, že jsem skenoval záběry z filmů a srovnával je na místě. V Los Angeles jsem třeba vypátral lokace ze seriálu M.A.S.H., který má v USA neskutečné množství fanoušků. Podařilo se mi najít i jejich „korejskou“ lokaci, která vypadá, jako kdyby byl seriál opravdu točený v Korei. Přitom je to kousek za Malibu. Našel jsem místo, kde stál hlavní stan chirurgů a kde přistávaly vrtulníky. Den poté jsme letěli do New Yorku a potkali tam představitele hlavního hrdiny Hawkey Pierce, herce Alana Aldu. Bydlel ve stejném hotelu jako my, hrál totiž na Broadwayi. Tak jsem šel ještě na hru, ve které hrál, a krásně se mi to spojilo. Jsem velký fanoušek tohoto seriálu, tak jsem si nadělil dárek díky tomu, že jsem byl ve správné chvíli na správném místě.

Jdete i po stopách novějších filmů?

Pro můj koníček je zkáza, že se třeba marvelovky, jako je Avengers nebo Spiderman tvoří v počítačové grafice, kdy se lokace naklíčují, scény se tam ale netočí.

Jste spokojený se sledovaností, kterou mají videa na vašem YouTube kanálu?

Původně jsem si myslel, že je zhlédne pár desítek lidí. Jsou jich ale desítky tisíc. Paradoxně, ačkoli jsem točil po celém světě, je nejvíc sledované video k legendárnímu českému seriálu Chalupáři. To mě překvapilo. Na deset tisíc zhlédnutí má i Dědictví aneb Kurvahošigutntág s Bolkem Polívkou. Podařilo se mi najít v Brně restauraci, kde je slavná scéna, že host vyhazuje vrchního. Dovolili mi to tam i sehrát. Po třiceti letech se to tam vůbec nezměnilo.

Nakolik se změnila místa, kde se točili Chalupáři?

Na to se mě lidé hodně ptali. Chalupa je ve vesničce Višňová u Příbrami, v seriálu má název Třešňová. Je tam celá řada míst, která vypadají pořád stejně, například hospoda a zdravotní středisko. Chalupa, kde žila dvojice Císař a Huml, ale prošla rozsáhlou rekonstrukcí.

Čím si vysvětlujete tu větší oblibu českých filmových míst?

Možná, že lidé v současné pandemii, kdy není možné vycestovat, hledají tipy v Česku.

Slavná filmová místa: Jak utopit doktora Mráčka aneb konec vodníků v Čechách

Zdroj: Youtube

Máte další plány, co točit v Česku?

Lidé mi píšou na Facebooku své návrhy. Chtěli by místa z komedie Slunce, seno. Dají se také najít lokace ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. Nejvíc jich je v Poděbradech. Ptali se mě, jestli dokážu zmapovat Návštěvníky. Seriál jsem neviděl, nevěděl jsem, že má fan klub. Například i v Polsku, na území bývalého východního Německa má několik desítek tisíc fanoušků. Vyrazil jsem tedy do Pelhřimova, kam je umístěno seriálové městečko Kamenice. Příznivci seriálu mi v tom pomáhali. Bylo to super.

Jak si tyto výjezdy plánujete s ohledem na to, že máte práci a rodinu?

Díky profesi se dostanu do různých koutů republiky. Když někam jedu, už přemýšlím, kde bych se mohl cestou zastavit. Jel jsem například moderovat akci do Ostravy, tak jsem si trochu zajel přes Šumpersko, kde se točil seriál Velké sedlo a v sousední Karlově Studánce S tebou mě baví svět.

Točíte i na severu Čech?

Točil jsem nad Chomutovem a u Hory sv. Šebestiána záběry z Hlídače č. 47, ve kterém hrál Karel Roden. Ještě jsem to nesestříhal. Nejpopulárnější lokace v Ústeckém kraji jsou teď v Mostě kvůli stejnojmennému seriálu. Před Severkou si každý dělá selfíčka, stal se z toho fenomén. Ještě jsem netočil v Žatci, to je můj malý rest, na který se chystám. Točilo se tam tolik slavných filmů, až se divím, že ještě nemají chodník slávy. Například Jentl s Barbrou Streisand, vznikla tam Nemocnice na kraji města, Sanitka, Holky z porcelánu. Točily se tam filmy v české i hollywoodské produkci. Naposledy film Králíček Jojo, který získává neuvěřitelné množství cen na všech festivalech.

Kromě natáčení o slavných filmových místech také přednášíte. Kde?

Těší mě, že nejsem blázen jen já sám a mohu se setkat s lidmi, kteří jsou stejně nadšení jako já. Měl jsem přednášku v Ostravě a v Klášterci nad Ohří, jmenovala se Zlatá filmová místa. Lidé často nevědí, co se točilo v jejich blízkosti. Například v roce 2004 se v Teplicích natáčel legendární Návrat Růžového pantera, byl jsem komparsistou ve scénách na fotbalovém stadionu. Když jsem měl přednášku v Teplicích, ukázal jsem posluchačům fotku ze stadionu a ptal se, jestli chodí na fotbal. Když si sednou na jedno místo za střídačkou, ocitnou se tam, kde seděla Beyonce.