Do kin vtrhl film o zachránci Wintonovi. Točil se i ve válcovnách v Chomutově

/FOTO, VIDEO/ Do kin na Chomutovsku vtrhl film Jeden život (One Life) o siru Nicolasi Wintonovi. Ten v roce 1939 zorganizoval převoz stovek převážně židovských dětí z Československa do Velké Británie, čímž je zachránil před koncentračním táborem. O svém výjimečném činu pak dlouhé roky mlčel.

Film One Life točili i ve Válcovnách trub v Chomutově | Video: Deník/Miroslava Šebestová