/TEASER/ Kadaňské Kino Hvězda promítne unikátní dokument Horská dráha. Ten se ve čtyřech reálných příbězích noří do problematiky diagnózy hraniční poruchy osobnosti. V rámci tour po českých kinech proběhne v Kadani také beseda s režisérem snímku Jonášem Motyčkou.

Film Horská dráha o hraniční poruše osobnosti | Foto: se svolením Jonáše Motyčky

Dokumentární film Horská dráha vypráví o lidech, kterým do života vstoupila hraniční porucha osobnosti (HPO). „Je to unikátní dílo, které si dává za cíl destigmatizaci duševních onemocnění. Nic podobného v České republice ještě nevzniklo,“ tvrdí režisér Jonáš Motyčka. Sám diagnózou HPO trpí a ve snímku má navíc roli průvodce čtyřmi příběhy.

Rebeka, Taisa a Kuba. Tři mladí lidé, kteří museli přizpůsobit život své diagnóze. Doplňuje je příběh Martiny, jejíž osud je spojený s hraniční poruchou jinak. Reprezentuje totiž skupinu blízkých. Její dcera si kvůli této diagnóze sáhla na život. „Ve filmu skrze rozhovory a zdokumentování jejich prostředí přiblížíme, jaké to je mít život protkaný touto nemocí. Zároveň chceme dát naději, že bojovat s HPO se vyplatí,“ popisuje režisér Motyčka.

Horská dráha - teaser:

Zdroj: Youtube

Hraniční porucha osobnosti, přesněji emočně nestabilní porucha osobnosti hraničního typu, je podle tvůrců filmu nejčastější poruchou osobnosti v populaci. Přezdívá se jí také rakovina duše.

„Lidé s touto poruchou žijí v extrémech – buď je situace černá, nebo bílá. Buď milují, nebo nenávidí. Buď se mají nádherně, nebo jsou v hrozné depresi – nic mezi tím. Hraničáři, jak sami sebe lidé s touto poruchou nazývají, to nemají ve svém životě vůbec jednoduché. A určitě to nemají lehké ani jejich blízcí. Lidé s HPO se potýkají s velkými emočními výkyvy, depresemi, sebepoškozováním, negativním sebeobrazem, nízkým sebevědomím. Časté jsou také poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie a jiné), stavy jako depersonalizace či disociace. Sebepoškozování, sebevražedné myšlenky a pokusy o sebevraždu je dostávají do péče psychiatrických léčeben. U HPO je nejvyšší riziko dokonaných sebevražd – pravděpodobnost sebevraždy je u nemocných až 400krát vyšší než u zdravého člověka,“ cituje režisér neziskovou organizaci Centrum J. J. Pestalozziho.

50minutový snímek Horská dráha uvidí diváci v Kině Hvězda v Kadani v pondělí 20. listopadu od 19 hodin. Tour následně zavítá ještě do Hradce Králové, Opavy a Brna.