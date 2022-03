Ostrůvek zeleně, který obklopuje chomutovské Filipovy rybníky, zůstane neporušený. Část zalesněných pozemků má sice soukromé majitele, kteří by rádi káceli a plochu komerčně využili, to však město neumožní.

Na záměr upozorňoval ještě před pondělním zasedání zastupitelstva David Palán z politického hnutí PRO Chomutov. „Soukromí investoři (spekulanti) přišli se záměrem zmenšit chráněné území významného krajinného prvku U Filipových rybníků na severozápadním okraji města Chomutova a vykácet část zdejšího lesa. Dva mladí bratři s bydlištěm v Praze si tento kus lesa koupili a nyní jej zkoušejí zpeněžit – proměnit v zahrádkářskou kolonii,“ alarmoval.

Spustil také on-line petici, kterou za týden podepsalo devadesát lidí. Nejčastěji uváděli, že nechtějí přijít o další kus volně přístupné zeleně a nesouhlasí s kácením. „Žiji v okolí, chci mít přírodu za domem,“ uvedla Kristýna Janatová. „Stále se tu dají vidět srnky, kachny na rybnících a spoustu dalších zvířat,“ přidala poznámku ke svému podpisu Lenka Svobodová. „Neničte aspoň tenhle kousek přírody!“ vyzvala.

Majitelé pozemků požádali magistrát o prověření a zmenšení plochy významného krajinného prvku, kam lokalita Filipovy rybníky patří. Doložili k tomu odborný posudek. Následně úřad územního plánování doporučil, aby zastupitelé dali souhlas s prověřením takové změny územního plánu. Návrh byl obsažený v balíku dalších žádostí o změny.

Opoziční zastupitel Vladimír Koten (PRO Chomutov) upozornil na riziko „salámové metody“, kdy by majitelé po první změně mohli usilovat o další. „Nejdříve by se ve třetí změně územního plánu část významného krajinného prvku změnila na zeleň rekreační. Ve čtvrté či páté by pak třeba vznikla výstavba rodinných domů,“ dodal. Už tak se k rybníkům přiblížil stavební ruch. V okolí rostou nové domky.

V rámci třetí změny územního plánu zastupitelé rozhodovali o celém balíku dalších návrhů. Na návrh Kotena z něj byly Filipovy rybníky vyjmuty. Podpořilo ho 30 z 31 přítomných zastupitelů napříč politickým spektrem.