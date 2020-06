Největším festivalem na Chomutovsku bylo každoročně Vysmáté léto v Kadani se svým sedmitisícovým davem posluchačů v podhradí. Tentokrát to bude tisícihlavá Párty ve Františkánu. Všichni pořadatelé včetně měst zrušili kvůli koronakrizi velké akce. Pokud chce tedy někdo zažít živá vystoupení kapel a přednášky cestovatelských celebrit, musí zamířit v srpnu do Kadaně. V Chomutově nabídne kulturní probuzení alternativní multižánrový festival Obnaženi.

Párty ve Františkánu se v zahradách františkánského kláštera v Kadani uskuteční, i když ji bylo potřeba odsunout skoro o čtvrt roku a vše probíhá za ztížených podmínek. „Každý ročník bývá dobrodružný, tentokrát je to ale maso,“ prohlásil bez příkras Roman Sládek z agentury Charlie &Yvettka. „Předěláváme program a hledáme náhradu za kapely, které nemohou přijet. Uvidíme, jak to dopadne, hlavně doufáme, že se festival podaří uskutečnit. Moc si to přejeme,“ dodal s poukazem na špatně čitelný vývoj epidemie u nás i ve světě.

Párty, jejíž tváří je herec Tomáš Hanák, je plánovaná na 15. srpen. Z původně avizovaných kapel zůstává Sto zvířat, Gaia Mesiah, Zappaz & Pappaz či Znouzectnost a s cestovatelskou přednáškou přijede novinář Dan Přibáň známý kuriózními expedicemi ve žlutých trabantech.

Oproti tomu například kapela Oferta Especial z Madridu nepřiletí. „Měla by problémy s karanténou. Navíc letecká společnost zrušila lety a peníze za letenky nám ještě nevrátila. Řešíme to dva měsíce a stále nic,“ podotkl Sládek.

„V mínusu jsme nejen kvůli letenkám, jsou ale festivaly, které utrpěly větší škody,“ dodal.

Vstupenky jsou prozatím ještě volné. Jejich prodej se pozastavil na jaře se začátkem epidemie, s uvolňováním opatření se opět čile rozběhl. K dostání jsou v infocentrech a v síti Ticketstream.

V Chomutově se postará o pokoronavirové kulturní probuzení multižánrový festival Obnaženi. Program má naplánovaný na 7., 12. a 15. srpna, kdy bude probíhat výtvarný souboj, představení Karneval zvířat, koncert Ridiny Ahmedové a Petra Tichého s projektem HlasKontrabas či pohybově-hlasová dílna pro každého. O slovo se opět přihlásí výtvarná procházka.

Sedmnáctý ročník kadaňského festivalu Vysmáté léto je pro letošek zrušený, pořadatel ho ale přesunul na příští rok včetně větší části programu a vstupenek.

Vysmáté léto program přesouvá

Z hlavních kapel mají zůstat zachované Chinaski, Pražský výběr, Ben Cristovao, Trautenberk i Hanka Zagorová. „Přemýšlíme ale, že vše stáhneme na jediné pódium a zřejmě pozveme i kapely z okolí,“ podotkl Jiří Knop z pořádající agentury Sasme. Důvody jsou šetřící. „Musíme do toho jít s hlavou, abychom nedopadli špatně,“ dodal.

Agentura podle něj přišla o zhruba 400 tisíc korun. „Všechno se vrací včetně peněz sponzorům,“ poznamenal Knop. „Nad vodou nás drží, že nám lidé nevracejí vstupenky a nebičují nás slovy 'vraťte nám peníze!'. Naopak cítíme podporu, za což jim děkujeme,“ vzkázal festivalovým divákům.