Hutný „básnický rap“, vynikající performery z Holandska i Česka i tvoření přímo na ulici přiveze do centra Chomutova festival Obnaženi. Šestnáctý ročník, založený na tanci a výtvarnu v jeho alternativní a experimentální podobě, bude čtyřdenní. Odehrávat se má na náměstí 1. máje, v prostorách Chomutovské knihovny a v kostele sv. Kateřiny.

Letošní ročník je orámovaný podtitulem Sami sebou. „Po loňském tématu 'Spolu' letos zkoumáme, co to znamená být spolu a přitom si zachovat svou autentičnost a identitu. A to na různých úrovních: vztahových, společenských, kulturních,“ přiblížila jedna z organizátorek Klára Alexová. „Téma 'Sami sebou' je tedy jak o pocitu náležení, o místě v rámci kolektivu, tak o zkoumání hranic,“ dodala tanečnice a performerka, která pochází z Chomutova, dlouhodobě ale žije a tvoří v Amsterodamu.

Festival ve středu odpálí Dr. Filipitch, mistr České republiky ve slam poetry. V atriu Chomutovské knihovny kromě něj od 19 hodin vystoupí i další slam performeři: Siegfried, Empathic, Michal Kubala a ing. Puding.

Ve čtvrtek se diváci mohou přidat k výtvarné procházce se sochařskými happeningy, propojenými slovy, hudbou i pohybem. Stačí přijít v 17 hodin do atria knihovny a vyhradit si půldruhé hodiny na díla výtvarníků Terezy Holé, Hynka Skotáka, Josefa Šporgyho a Daniela Černého.

Pátek bude patřit holandským performerům Wild Vlees, kteří se ve 20 hodin v kostele sv. Kateřiny pustí do zkoumání své tělesné identity. V průběhu představení se takřka ztratí, zahalí se totiž omítkou.

V poslední den festivalu, v sobotu, čeká obdivovatele alternativního umění taneční představení Different?, a to v 18.30 hodin před kostelem sv. Kateřiny. V roli tanečníků uvidí nejen tanečnici Barboru Látalovou s jejím kolektivem, ale i Chomutovany, kteří projdou dvoudenním bezplatným workshopem.

„Přihlásili se do něj lidé bez omezení věku a tanečních zkušeností,“ nastínila další z organizátorek Jana Nuslauerová. „Nikdo z účastníků není profi tanečník,“ dodala. Na závěr dne přijde rozloučení v Café Rouge.

Každý den od středy do soboty mohou diváci sledovat taneční film Beating, a to v Galerii Špejchar. Ve všední dny je otevřeno od 9 do 17 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin. Součástí festivalu je také výstava grafik Josefa Šporgyho v Galerii Město na chomutovské vlakové zastávce, která potrvá do konce srpna.

Festival současného umění organizuje Spolek Obnaženi pod vedením Kláry Alexové a Jany Nuslauerové a ve spolupráci s umělci i kulturními aktivisty se vztahem k Chomutovu. Ze své podstaty míjí hlavní proud.

„Děláme ho pro lidi, kteří jsou po takovém umění lační,“ nastínila Nuslauerová. „Jsou to často kamarádi a blízcí, ale baví nás, když upoutáme někoho, kdo by se jinak k takovému typu umění nedostal,“ dodala.

Celý program naleznete zde.