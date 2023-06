„Půjde o obklad z plechových kazet, které budou nasazené na speciálním roštu a mezi zdivem a fasádou tak vznikne průběžně větraná mezera,” přiblížil náměstek primátora pro investice David Dinda (Nový Sever). „Ta napomůže k lepšímu klimatu uvnitř budovy a současně výrazně sníží kondenzaci vodních par. Nebude to tedy tak, že by se jen otloukla omítka kladívkem a znovu se natáhla nová. Aquasvět dostane úplně nový, funkčnější kabát,” doplnil.

Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje částku 16,5 milionu korun bez daně z přidané hodnoty. Dodavatel, který zvítězí ve výběrovém řízení, může podle předpokladu zahájit práce koncem srpna. Má na to půl roku, tato doba se ale velmi pravděpodobně natáhne o technologickou přestávku během zimních měsíců.

Na zásah už čeká provozovatel, kterým je městská společnost Kultura a sport. „Jakmile budeme mít novou fasádu, dáme se do výmalby. Uvnitř jsou totiž vidět nějaké stopy po zatékání,” zmínil jednatel společnosti Radek Holuša. „Pustit se do toho teď, byly by to vyhozené peníze,” doplnil.

Aquasvět byl na Zadních Vinohradech v Chomutově otevřen před jedenácti lety. Stále ho ale provázejí neduhy, kvůli kterým je potřeba opakovaně investovat do oprav.

Plavci měli utrum například od jara roku 2021 do loňského února, kdy byla budova zavřená kvůli havarijnímu stavu hydroizolace. Kvůli tomu prosakovala voda z bazénů do strojovny, takže se musela bourat podlaha u sportovního bazénu i v relaxační části s tobogány a divokou vodou.

Opravovaly se také žlaby kolem bazénů, kam přetéká voda, a místy se spravovala střecha. Podle města za vším stojí to, že dodavatelská stavební firma nedodržela technologické postupy.

První řadu vad na budově odhalila komise už čtyři roky po dostavbě. Tenkrát se odstraňovaly v rámci reklamace, na níž se vztahovala pětiletá lhůta. Vedení města tvrdí, že se ale dodavatel vypořádal jen s menšími vadami, s těmi závažnějšími tak zápolí dodnes. Už loni se proto nechalo slyšet, že jakmile dokončí seznam potřebných oprav a bude znát konečný účet, dá věc k soudu. Předběžné odhady se pohybují mezi 40 a 50 miliony korun.

Stavba plaveckého komplexu s rekreačním bazénem, plaveckým bazénem a administrativní částí byla dokončena v roce 2012. Postavena byla za 393 milionů korun, z toho 252 milionů pokryla dotace. Aquasvět nahradil bývalé městské lázně, čehož dodnes řada obyvatel Chomutova lituje.