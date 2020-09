Z důvodu modernizace rozvodů nízkého napětí na náměstí 1. máje v Chomutově se budou Severočeské farmářské trhy nějaký čas konat na místě bývalého stadionu v Mostecké ulici, za sportovní halou.

Trhy proběhnou v Chomutově na stadionu v Mostecké ulici, za sportovní halou. | Foto: Severočeské farmářské trhy

Trhy se na toto místo přesunou od 5. září a budou se tam konat zatím do konce října. „Společně se zástupci města jsme vybrali takové místo, aby vyhovovalo potřebám prodejců, tedy hlavně co se týče velikosti plochy, připojení k elektřině, dobré technické obslužnosti a zásobování. Návštěvníci se nemusí ničeho obávat, na trzích najdou vše, na co jsou zvyklí,“ říká organizátor trhů Adam Weber.