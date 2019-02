Křimov - Bývalý starosta Křimova Zdeněk Vokatý čelí trestnímu oznámení za zpronevěru. Podalo ho nové vedení obce.

Exstarosta Zdeněk Vokatý v pondělí předal úřad. | Foto: Deník/Jan Rödling

Zadlužení obecní kasy, obcházení zastupitelstva nebo rozpory ve fakturách.



To vše a další věci musel vysvětlovat dnes už bývalý starosta Křimova Zdeněk Vokatý. A nyní se ho na hospodaření obce budou ptát nejspíš i policejní vyšetřovatelé. Nové, nedávno zvolené, vedení obce na něho podalo trestní oznámení pro zpronevěru.



Několik trestních oznámení



„Po konzultacích s finančním úřadem i najatými právníky bylo doporučeno, abychom ho podali,“ řekl včera Deníku starosta Křimova Petr Tolar, který do křesla starosty usedl zhruba před třemi týdny.



Údajná zpronevěra není jediné, čím se budou policisté zabývat. „Připravují se i další oznámení, vše mají v rukou právníci,“ vysvětluje Tolar s tím, že existují další důvodná podezření.



Trestní oznámení bylo podáno přímo na exstarostu Vokatého a ne na neznámého pachatele. Je tedy zřejmé, koho Křimovští podezírají. Vokatý podezření odmítá. „V žádném případě jsem nic nezpronevěřil. O žádnou zpronevěru nejde,“ prohlašuje.



Během jeho funkčního období mělo docházet ke zvláštním finančním machinacím, údajně byly i nesrovnalosti v účetnictví. „Je to několik věcí, je na právnících a odbornících, aby udělali rozbor a posoudili to,“ nechce do podrobností zabíhat Tolar.



Na křimovské hospodaření si posvítí i finanční úřad. Podle starosty Tolara se do obce chystá v nejbližších dnech velká kontrola. „Je to dobře, aspoň se v tom udělá pořádek. Začínám s čistým štítem,“ podotýká.



Exekuce obci zřejmě nehrozí



Malá horská obec dluží i několika firmám, kterým nezaplatila všechny peníze za provedené práce, například za vybudování kanalizace. Nespokojení věřitelé dokonce vyhrožovali, že pošlou exekutora, aby obstavil obecní majetek. „Dá se říct, že tak osmdesát procent firem odložilo své výhrůžky. Přesvědčili jsme je, že zdroje budou, jsou domluvené splátkové kalendáře,“ vysvětluje Tolar.



Dodává, že jsou rozjednány i některé půjčky. S firmami, kterým obec dluží, se intenzivně jedná. Toho, že by byl obci obstaven majetek, se nový starosta neobává.



Obec má mnohamilionový dluh. Nový starosta jeho výši nechtěl komentovat, podle dřívějších informací se může jednat i o deset milionů korun. Ty vznikly za šéfování Zdeňka Vokatého.



Nesrovnalosti v hospodaření, dluh a nepořádek ve fakturách stáli Vokatého křeslo. V únoru jej zastupitelé odvolali. Byl to už několikátý pokus o jeho sesazení. Zdeněk Vokatý sám pochybení odmítá a v Křimově se chystá kandidovat v podzimních komunálních volbách znovu na starostu.