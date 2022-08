Na svém konci má ledovec tunel, ze kterého vytéká mohutná řeka. V těchto místech je zcela modrý. “Když je led dokonale stlačený a nejsou v něm už žádné vzduchové bubliny, odráží jen modrou barvu,” vysvětlila Mája na řádcích expedičního blogu Aawesome. “Pokud je led ještě mladý a je v něm větší procento vzduchu, vypadá v našich očích bíle. Odráží totiž světlo podobně jako sníh, ze kterého vznikl,” doplnila.

Azyl v knihovnách

Na cestách Chomutovanky potkaly vlka, lišku, nevyzpytatelnou losici s mládětem a kolem auta se potuloval také grizzly. Každodenní bojovkou je pro Máju i její zkušenou parťačku Alenu Mahlejovou nacházení místa na spaní. Nocují různě na divoko ve starém land roveru předělaném na obytný vůz. Když potřebují pracovat či “krmit” expediční blog a Youtube kanál, ideální azyl zpravidla nacházejí v knihovnách, kde je wi-fi, teplo a dostatek prostoru. “Knihovny jsou naši nejlepší přátelé,” pochválila Mája.

Zrezivělý land rover a blizzard: Cestovatelky z Chomutovska míří na Aljašku

Skutečné přátele získávají díky osudovým setkáním. Třeba jako když narazily na Američana Roba a jeho partnerku Olgu. „Jo, jsem Ruska. A utekla jsem před lety právě kvůli tomu, jaké Rusko bylo a pořád ještě je,” sdělila bodrá žena sotva zahlédla otazníky v očích cestovatelek. “Nesnáším Putina,” dodala, aby bylo zcela jasno. Nabídla jim, aby se zastavily u nich ve Wassile, kde dostanou postel, sprchu i výhledy na hory. A ony nabídku využily.

“Naučily jsme se, že setkání s lidmi po cestě jsou oboustranným obohacením. A že nepřijetí pohostinnosti ze studu či přehnané skromnosti by znamenalo přijít o mnoho dobrého pro nás i pro ty, co nás zvou,” zmínila Mája. “Lidé jsou dobří. A stojí za to objevit krásu v nich nehledě na věk, peníze či vzhled. A už vůbec ne národnost,” uzavřela.

Expedice Kanada a Aljaška páru cestovatelek zabere více než půl roku. Odstartovala v květnu. Zážitky z cest Mája a Alča průběžně zveřejňují ve formě textů, videí a podcastů na blogu a Youtube kanálu Aawesome.



Obě světoběžnice se snaží putovat s co nejnižšími náklady. Každá má náklady spočítané na nejvýše 200 tisíc korun. Peníze získaly díky besedám, přednáškám a prodeji knih z dříve absolvovaných cest. Původním zaměstnáním učitelky si i v průběhu expedice vydělávají jako webmasterka (Alča) a grafička (Mája).