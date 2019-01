S DENÍKEM PO AFRICE. Třetí setkání s levhartem a další zvířena před objektivem.

Nad napajedlem Sable zapadá slunce. | Foto: L. Čanda

Říká se, že dobrého do třetice. A věřte nebo ne, stalo se. Trávili jsme noc na nočním hidu jménem Sable. Byla to noc klidná a starosvětská. Fotili jsme hvězdy, povídali si o dvojím setkání s levhartem a o tom, co nás ještě čeká. Měli jsme první noc po dlouhé době postele! A s moskytiérou. Paráda. Jen bylo vedro, ale to je tu obvyklá záležitost.

Po ránu se začali trousit návštěvníci celí tumpachoví, že jsme ještě tam a s rozbalenými postelemi. Vydali jsme se dál. A kousek od hidu, možná dva kilometry, se to stalo. Možná už tušíte, možná ne. Jak dlouhý, tak široký ležel u cesty levhart. To už nám snad dělají schválně. A já ho vyfotil jen tak tak, protože sotva jsem zamířil, zjistil jsem, že mám ISO a časy nastavené na focení hvězd. Pak ještě doostřit, protože to bylo přepnutý na manuál a jejda…ještě tam zůstala samospoušť. Takže mířit, mířit, mířit, vydržet…a levhart se zvedá a ladným krokem mizí do buše. Pornásleduji ho objektivem až se konečně ozva CVAK. Mám ho? Neuvěřitelné se stalo skutkem. Trefil jsem.

Zbytek dopoledne jsme kroužili parkem a pomalu se přibližovali ke kempu Letaba, kde trávíme poledne. Potkali jsme krásné slony. Cákali se vodou a bahnem, druzí taky, ale měli u toho ještě svá miminka. To bylo krásné dívání, když mamina slonice pomáhala malému capartovi z vody, kam spadlo, když mu uklouzla nožka. V korytě řeky Letaba jsme zase pozorovali dva samce, kteří předstírali zápas. Velmi zvolna a rozvážně. Víckrát se napili a nebo se polili, než do sebe drcli. Taky hrocha jsme potkali. Mimo řeku se pásl a ještě se leskl ve slunci, jak byl mokrý. Musel vyšplhat vážně příkrý sráz. Bylo skoro poledne, tohle se často nestává.

Velká voda mezi slony

Stojíme na mostě přes řeku Olifants. Je to pohled k neuvěření. Zábradlí je zohýbané, polámané. Musela to udělat ta povodeň. Řeka je široká mezi dvěma a třemi sty metry. Vysoký možná deset metrů. Přesto se přes něj evidentně valila voda a kmeny. Muselo to být doopravdy velké. Sluníčko se pomalu kloní k západu. Míříme do kempu Satara, kde strávíme poslední noc před odjezdem z parku. odpoledne se daří. Příjemné podívání na zvířata a moc poučné výhledy na řeku. Povoděň, která se tu prohnala těsně před naším příletem ukázala, že nejen u nás se s vodou musí pořád počítat. Jeden z betonových mostů přes řeku byl úplně zbořený. Ale i na severu jsme narazili na značky, kam sahala voda v roce 2004. Povodně tu nejsou zas tak výjimečné.

Krásné fotky před zavřením

Odpolední vyjížďka měla tradiční zakončení. Těsně před zavřením bran potkali opravdu vstřícného nosorožce. Zavírání bran je takový obřad. Je vyhlášen čas, kdy se brány parku a kempu zvírají. Vy to musíte stihnut, jinak máte problém. Při odjezdu z každého parku totiž kontrolují, jestli máte potvrzení, že jste každou noc strávili v nějakém kempu. A když ne, přicházejí potíže. A my v té nejnevhodnější chvíli potkali onoho vstřícného nosorožce. Většinou je to tak - potkáte zvíře, chvíli ho fotíte a ono urychleně mizí z dohledu. Tenhle ne. Objevil se za zatáčkou přímo na silnici. Jen trochu poodešel do trávy a v klidu se pásl. Hlavu zabořenou mezi vysoká stébla, nedal se rušit ani popojížděním našeho auta a cvakáním foťáků.

"Trochu dozadu," ozvalo se zezadu. Couvl jsem. "Trochu dopředu," chtěli zas po chvilce. Hodinky tikaly a když jsme se dostatečně nabažili, měli jsme to do kempu dvanáct kilometrů a dvanáct minut. Frčelo to. Nemá se to dělat, jasná věc,ale nejlepší zvířata chodí vždycky těsně před zavíráním. Není horko, sluníčko je měkké. A my pak máme strach, že to nestihneme. Stihli.

Dnes (neděle) jedeme do Dračích hor. Když zbyly dny, chceme klukům, so tu ještě nebyli, ukázat některá z pěkných míst. Kdybyste chtěli sever Dračích hor projet, potřebovali byste dva týdny. My máme den. Tak vezmeme jen to, co stihneme. I tak ty vodopády, panoramata, skaliska a krásy stojí za to.

Z Afriky Martin Šíl