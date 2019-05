Jak se dostat rychle a za důstojných okolností na toaletu nebo do výtahu, pokud má člověk tělesné postižení? Po celé Evropě to umožňuje jednotný eurozámek. Pořídil ho i Chomutov a osadil ho na 12 míst. Vozíčkáři, diabetici, onkologičtí pacienti a další lidé se zdravotními potížemi si mohou na magistrátě vyzvedávat euroklíč. Je zdarma.

„Oslovili nás sami vozíčkáři, že by tuto službu uvítali,“ uvedl náměstek primátora Milan Märc (Nový sever). „Navázali jsme proto spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR a zajistili po domluvě s některými soukromými subjekty, že budou toalety na dvanácti místech pod eurozámkem,“ dodal.

Je mezi nimi budova magistrátu ve Zborovské ulici, Rocknet aréna, Kamencové jezero, hypermarket Globus, Obchodní centrum Chomutovka, Central a zoopark.

Díky eurozámku jsou toalety rychle dostupné a čisté. Brání také tomu, aby se uvnitř zdržovali narkomani, vandalové a jiní nepovolaní. Právě to bývá mnohdy problém. „Když jdeme například na stadion, nemůžeme se na WC pro vozíčkáře dostat, protože tam jsou zdraví lidé. To by mě čert vzal,“ podělila se o dosavadní zkušenosti Květa Hamáková z Jirkova, která má syna na invalidním vozíku. Sama navíc patří mezi diabetiky, takže se potýká se specifickými problémy a dostupné čisté toalety by uvítala. „Je to citlivá věc. Ve městě nejsou veřejné záchody a když si chcete odskočit v restauraci, nejde to, pokud si nic neobjednáte. Řeším to tak, že zajdu na kávu a pak i na WC, je to ale drahý způsob,“ popsala.

Eurozámky jsou využívané na toaletách, ale také pro výtahy, svislé a schodišťové plošiny a další technická zařízení po celé Evropě. V sousedním Německu je jich přes 64 tisíc, v Česku zhruba 1500. Alespoň podle statistiky mezinárodního projektu Euroklíč. V Ústeckém kraji je 29 míst osazených jednotnými zámky, mezi nimi je jeden na městském úřadu v Kadani a další na nádraží v Klášterci nad Ohří. Nová místa v Chomutově zatím nejsou započítaná.

Budou od června

Chomutovské eurozámky budou přístupné od 1. června, klíče k nim si mohou vyzvedávat držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P, držitelé WC karty, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, lidé trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou nebo nespecifickými střevními a močovými dysfunkcemi. Stačí, když zajdou na odbor sociálních věcí na magistrátu a prokážou se. Musí mít také trvalé bydliště v Chomutově nebo některé ze spádových obcí.

Podle náměstka Märce má magistrát pro začátek k využití na padesát klíčů, podle zájmu je ale bude doobjednávat.

Sociální a technická zařízení chráněná eurozámky obvykle využívají nejen nemocní, ale i matky s dětmi do tří let. V Chomutově se chtějí nejdřív zaměřit na první skupinu, další vlna by ale mohla patřit i rodinám s batolaty. Plánují také další rozšiřování míst s eurozámky.