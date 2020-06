Chovatelka Petra Zálešáková se k nim ale dostane bez problémů. „Na to, že je to její první mládě, tak všechno bere v klidu, žádné výhrůžné házení hlavou, stará se perfektně,“ chválí šestiletou Pomelu. Že jsou máma i mládě v pořádku, se přesvědčila hned při prvním kontaktu.

„Přivezla jsem zubřici krmení, jádro a zeleninu. Došla si k němu a malý ji následoval, tak jsem si je mohla v klidu prohlédnout.“ S trochou štěstí mohou roztomilého zubřího kluka spatřit i návštěvníci, kteří si objednají jízdu Safari expresem. Malý samec už dostal i jméno – Cvedrik.

Že zní zvláštně? Není to žádná náhoda, pojmenování zubrů se totiž řídí pravidly. „Jejich jména musí začínat písmeny označujícími zoologickou zahradu, v níž se narodili,“ vysvětluje Zálešáková. A pro chomutovský zoopark je to právě dvojhláska „CV“. Přestože v zoologických zahradách jsou zubři poměrně rozšíření, pro chomutovský zoopark je to zvíře trochu speciální.

„Zubři byli jedněmi z prvních zvířat v zooparku, jsou tu víceméně od jeho počátků v sedmdesátých letech. Navíc dlouhá léta byl také erbovním zvířetem a symbolem zooparku, objevoval se v jeho znaku,“ připomíná ředitelka zooparku Věra Fryčová.

Helena Hubáčková, Zoopark Chomutov