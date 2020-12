Lidé jsou směrem k ohroženým dětem teď před Vánocemi ještě velkorysejší než kdy dříve. „Máme ohromné množství podporovatelů, jsou to firmy a hodní lidé, kterých ve srovnání s loňským rokem ještě přibylo. Dostali jsme tentokrát dárky nejen pro děti, ale i tety,“ ocenila ředitelka teplického Klokánku Daniela Brníková.

Dárky už od listopadu plynou také do chomutovského Klokánku. „S loňskem je to nesrovnatelné. Lidé nám nosí oblečení, školní potřeby, hračky, známý prodejce bot nám je všechny obul a vojáci ze žatecké brigády nám pro ně koupili lego,“ nastínila vedoucí Karin Sobotková.

Řada lidí a společností věnovala také peníze. Například chomutovský fotograf Jaroslav Noska nafotil vánoční pohlednice Chomutova a z výtěžku nakoupí vše potřebné na štědrovečerní tabuli, pod stromeček a pro oslavy přelomu roku. Pořídí je za 37 tisíc korun. Dalších více než 7 tisíc přispěla apoštolská církev a pomáhá i řada jednotlivců. „Zažili jsme i drobnou kuriozitu, volala nám paní, že dostala pět tisíc od Babiše, ale nechce je, že je raději věnuje na dobré účely. Tak je poslala nám,“ vylíčila s úsměvem Sobotková.

Zájem lidí chomutovský Klokánek vítá o to více, že zařízení zažívá těžkosti. Je v karanténě, protože se v něm objevil covid. O to komplikovanější to má s péčí o děti.

Klokánky jsou projektem Fondu ohrožených dětí a nabízejí namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči. Nejčastěji se tam dostávají děti zanedbávané, týrané či zneužívané. Důvodem k přechodnému pobytu ale může být například i o to, že je osaměle žijící rodič hospitalizovaný.

V kraji je pět Klokánků

Taková situace přivedla sourozence do Klokánku v Žatci. „Jeden z rodičů zemřel a druhý ležel na jednotce intenzivní péče. Starší sourozenci, kteří už jsou dospělí, péči o děti nezvládali, i když mají krásné vztahy, proto přišly k nám. Staráme se jim o bezpečné a stabilní prostředí,“ popsala vedoucí žateckého Klokánku Jitka Tůmová Šatalová. I ona ocenila nebývalou velkorysost dárců, ať už těch pravidelných nebo dárců, kteří se přidali nově. „Hlavní je pro nás postarat se o to, aby děti měly pohodové Vánoce bez stresu, toho mívají dost z domova,“ doplnila.

V rámci Ústeckého kraje jsou Klokánky v Ústí nad Labem, Litoměřicích, Teplicích, Žatci a Chomutově. Podle předsedkyně Fondu ohrožených dětí Hany Kupkové jsou jejich kapacity teď před svátky takřka stoprocentně naplněné. „Možná až přeplněné. Cítíme ale větší podporu než jindy a to nás nesmírně těší a posiluje,“ uvedla. „Covid je pozitivní alespoň v jedné věci – že jsou lidé solidárnější,“ dodala.