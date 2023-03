Město zvolilo financování metodou energetických služeb se zárukou, takzvané EPC, kdy bude namísto něj investovat dodavatelská firma. Své náklady a zisk si odečte až z budoucích úspor, které svými navrženými opatřeními zaručila.

„V tom je kouzlo EPC. Firma musí umět spočítat úspory a garantovat nám je,“ uvedl starosta Kadaně Jan Losenický (ODS). „Vyplatit by se to mělo městu i dodavateli,“ doplnil.

Kadaň chystá novinku. Senioři nad šedesát se svezou hromadnou dopravou zdarma

Do auditu bylo zahrnuto kolem 27 městských objektů, což odpovídá zhruba 90 procentům. Jedná se o sportovní budovy, úřední, školy, školky i volnočasový Šuplík. Z nich ale budou pro další investice metodou EPC vybrané jen některé.

„Vybírat budeme budovy, na kterých se nám to nejvíc vyplatí. Většinu z nich máme zateplenou, může jít ale o výměnu zdroje energie nebo tepla,“ nastínil starosta. „Máme sportoviště, která nejsou izolovaná – například zimní stadion, týká se to ale i ostatních hal, které slouží sportu. Školy máme většinou v dobrém stavu, i když i tam by se něco našlo,“ podotkl.

V nejužším výběru by měl být například právě zimní stadion, který pochází ze 70. až 80. let. Díky instalaci fotovoltaiky a modernizaci osvětlení má v jeho případě roční úspora dosahovat 470 tisíc korun.

VIDEO: Kadaňský barbakan bude půl roku pod lešením. Památku čekají opravy

„Předpokládám, že metodou EPC bude finálně realizováno tak na třech až čtyřech objektech, záleží samozřejmě na dodavateli těchto služeb,“ poznamenal místostarosta Jan Vaic (ODS). „Zakázka by měla probíhat do konce tohoto roku a následná realizace pak v dalším roce,“ doplnil.

Audit pro město zpracovala společnost Lloyd Group, která se specializuje na technické poradenství v energetice a bude pro město administrovat výběr dodavatele. Zadávací řízení bylo spuštěno v pondělí 20. března.

Bronz pro Kadaň

V soutěži o nejlepší EPC projekt, kterou pořádá Asociace poskytovatelů energetických služeb, Kadaň získala třetí místo. Se svým řešením se umístila za Českou poštou a vyškovskou nemocnicí. Jedním z klíčových kritérií byla cena úspor, tedy poměr investice do modernizace objektu a dosažených úspor nákladů na energie. Důraz byl kladený také na komplexnost projektu, zda projekt řeší stavební úpravy i energetiku budov v těsné provázanosti a jaké technologie budou využity.