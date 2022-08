Do kompletní modernizace energetického hospodářství město v tuto chvíli nebude dávat ze svého ani korunu, protože zvolilo financování metodou energetických služeb se zárukou (EPC). Namísto města má investovat a provádět opatření vítěz výběrového řízení.

„Dodavatelská firma si vytipuje objekty města jako například školy, školky, ústav sociálních služeb a podobně a navrhne řešení, jak uspořit energie například vytápěním nebo soláry,“ nastínil druhý místostarosta Kadaně Jan Vaic.

Firma také vysoutěží dodavatele, který úpravy zajistí. „Ten se zavazuje, že uspoří proti stávajícímu stavu třeba 20 procent nákladů za energie. Úpravy udělá za své peníze a město je bude v dalších letech splácet z budoucích úspor, které dodavatel navrženými opatřeními zaručil,“ přiblížil princip projektu. Touto cestou jde i Ústecký kraj.

V Kadani zatím pracují na vstupní analýze. „Jsme ve fázi, kdy se fyzicky chodí po objektech města včetně jeho společností a příspěvkových organizací, a navrhují se úsporná řešení,“ popsal Vaic. „Každý objekt bude prohlédnutý a pořídí se k němu složka, zda je vhodné instalovat tam solární panely nebo zvolit jiné řešení,“ doplnil. Tato část by měla být ukončená v září.

Vedení města pak do konce roku rozhodne, do kterých budov se takto zainvestuje. Samotné práce mají proběhnout v příštím roce.

Elektřina za dobrou cenu

Kadaň současně pracuje na zajištění dodavatele energií za únosné ceny, což je v době turbulentního vývoje cen na pozadí války na Ukrajině složitý úkol. Elektřinu městu do loňského roku dodávala společnost Microenergy. Ta ale podobně jako řada dalších neustála energetickou krizi. Kadaň na čas přešla pod dodavatele poslední instance, který chrání spotřebitele v případě úpadku, a v současnosti odebírá od ČEZu.

„Elektřinu v nízkém napětí už máme na příští rok nakoupenou a za dobrou cenu,“ uvedl starosta Kadaně Jiří Kulhánek. „Ze tří čtvrtin jsme nakoupili i vysoké napětí, teď jen potřebujeme dokoupit posledních 25 procent, což bohužel bude ve vysokých částkách. Zajištěný také nemáme plyn na příští rok. To bude problém,” připustil.

Teplo zajišťuje pro většinu bytových jednotek v Kadani městská společnost Tepelné hospodářství. „Je to výtopna. Rozvádí teplo, které k nám přichází z Tušimic, díky čemuž se jeho ceny nijak zásadně nezvedly na rozdíl od elektřiny a plynu,” zmínil Kulhánek.

Vedení města myslí i na majitele domů, kteří budou mít kvůli vysokým cenám těchto médií problémy. „Dohodli jsme se s některými vlastníky, že jim zajistíme vytápění z našeho Tepelného hospodářství, tam, kde je to blízko. Například projekčně připravujeme napojení takzvaného šmoulího domu ve Dvořákově ulici. Cenově budou na třetině toho, co by dali za plyn,” uzavřel starosta.