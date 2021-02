Na divadelní představení, koncerty a další kulturní akce zvát nemohou, a tak v Kadani vymysleli jinou povznášející aktivitu, která vzpruží mysl, ale i tělo. Cyklovyjížďky na elektrokolech. Skupinky „elektrojezdců“ vede zkušený průvodce a pomáhá jim objevovat dosud nepoznaná místa.

S originální aktivitou pro únorové a březnové víkendy přišlo Kulturní zařízení Kadaň. „Zkusili jsme to poprvé už mezi vánočními svátky. Máme totiž v infocentru šest nových elektrokol, o která byl v létě ohromný zájem, jelikož lidé trávili dovolenou v Česku,“ prozradila pracovnice organizace Hana Skýbová. „ Zájem o jízdy byl ale i v prosinci, což nás mile překvapilo,“ dodala.

Díky tomu se rozjíždí zimní série cyklojízd, k nimž se mohou přidávat i lidé s vlastními elektrokoly. Průvodcem je zkušený cyklista Petr Gillich, který v posledních třech letech přesedlal na e-bike. Své „elektrojezdce“ chce brát na několik tras v okolí Kadaně. Jejich terén zkoumal dopředu se skupinkou dalších nadšenců. „Třeba v sobotu jsme jeli zhruba třicetikilometrový okruh kolem Úhoště přes Vlkáň, Vintířov a Hradec. Bylo to po asfaltce, protože v lesních úsecích zatím leží sníh. Jinak se snažíme po silnicích jezdit co nejméně, nejvíc času trávíme v přírodě,“ poznamenal.

Základních tras má naplánováno šest, obvykle dosahují 30 až 60 kilometrů. „Ve skutečnosti je tras nepřeberně, dají se kombinovat. Tu nejvhodnější vybírám podle toho, kdo se hlásí. Když jde o sportovce, volím adrenalinovější trasu, pokud to jsou ale například sedmdesátileté dámy jako teď nedávno, nejedeme žádný extra výšlap, ale umírněný okruh na pohodu,“ doplnil.

Při zkušebních jízdách ho o tomto víkendu následovala například Miloslava Prokopová, která ráda aktivně odpočívá. „Sport dělám spíše rekreačně, na normálním kole ujedu po rovince nejvýše 75 kilometrů. Na elektrokole je možné se dostat dál a člověk se tolik nenadře,“ podělila se o svůj pohled. „Co mi ale dává strašně moc, jsou ti lidé, kteří jezdí s námi. Je to takový svobodný zážitek, že v dnešní době můžete vyjet s pár lidmi na kole. Přitom kdybyste mi před třemi měsíci řekli, že budu cyklistiku provozovat v zimě, nevěřila bych. To je doba, kdy mám kolo zavřené ve sklepě,“ směje se.

Cyklojízdy mají podle průvodce Gillicha sloužit k objevování krás Krušnohoří, ale také odmýtizování elektrokol. „Lidé je stále nedoceňují,“ myslí si. „Jsou vhodné do náročného terénu, takže s nimi člověk může dojet i na místa, kam by se běžným kolem nedostal nebo třeba ano, ale strašně by dřel a neměl by čas vychutnat si ty krásy přírody. To je třeba Černý vrch. Strašný kopec,“ přiblížil.

Jízdy jsou prokládané vyprávěním o krajině, kterou skupina právě projíždí, a součástí mají být příjemné zastávky s opékáním buřtů a osvěžení se pivkem. To je zatím třeba mít s sebou.

Výjezdy e-bikerů budou i víkendové s přespáním v horách, jakmile se vládní opatření uvolní. Už teď se o ně hlásí desítky zájemců. „Chceme objevovat západní Krušnohoří, protože na naší straně to známe,“ doplnil Gillich.

Na jednotlivé termíny cyklojízd se mohou lidé hlásit prostřednictvím formulářů na webu kadaňské kultury.