Strážníci Městské policie Chomutov se opakovaně zabývají jezdci na elektrických koloběžkách, kteří se v ulicích města dopouštějí protiprávního jednání.

Kamerový systém v Chomutově zaznamenal elektrokoloběžky v ulici Školní. | Foto: MP Chomutov

Jak zástupci Městské policie Chomutov upozornili na své facebookové stránce, téma elektrokoloběžkářů je v těchto letních měsících velmi aktuální. Strážníci je řeší při protiprávním jednání a upozorňují, jak se mají na tomto dopravním prostředku chovat.

„Jeden příklad za všechny: v ulici Školní se měla nacházet skupina osob na elektrokoloběžkách, která po cestě spáchala hned několik dopravních přestupků – jízda přes přechod pro chodce, po chodníku, do protisměru, jízda ve vícero osobách. To vše zaznamenala i obsluha městského kamerového dohlížecího systému,“ upozornili chomutovští strážníci s tím, že události předají k dořešení na místní magistrát.

Toto video z kamerového systému MP Chomutov upravila rozmazáním a zveřejnila jako příklad nesprávného používání elektrokoloběžek.

Strážníci, Policie ČR a portál robotworld.cz připomínají občanům pravidla,

jak se mají na těchto strojích chovat:



- Pro jezdce na koloběžce platí stejné povinnosti, jako pro cyklisty:· Jezdí se po pravé straně vozovky s dostatečným bezpečnostním odstupem.

- Pokud existuje na vozovce jízdní pruh pro cyklisty, jezdec na koloběžce je povinen ho použít.

- Jezdci na koloběžce mohou jet jenom jednotlivě za sebou, nikoli vedle sebe.

- Motoristé předjíždějí cyklisty/koloběžce zásadně zleva.



Koloběžky na chodníku:

- Pohyb po chodníku je umožněn jen pro osoby ve věku do 10 let.

- Povinnost do 18 let věku za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

- Jedinec do 10 let se může pohybovat bez dozoru osoby starší 15 let pouze na cyklostezce, na stezce pro cyklisty a chodce a v obytné zóně po celé její ploše.

- V pěší zóně se smí pohybovat jen tehdy, pokud dopravní značka povoluje vjezd cyklistů.

- V „Zóně pro cyklisty“ je nejvyšší povolená rychlost 30 km/hod.

- Pokud se jedinec do 10 let věku pohybuje na silnici, je nezbytný doprovod osoby starší 15 let, sám může jet na silnici až po dosažení 10 let.

- Před jízdou i během ní je zakázáno požívat alkohol.

- Při jízdě na společné stezce pro chodce i cyklisty nesmí být chodci osobami jedoucími na kole nebo koloběžce nijak ohrožováni.

- Za snížené viditelnosti je vyžadováno předepsané osvětlení i odrazky.