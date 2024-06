Stařičký skejtpark už je takřka úplně odstrojený. Pomalu se rodí základy nového – monolitického betonového. „Právě stavíme bednění na opěrné zdi, které se pak budou armovat a vylévat betonem,“ načrtl stavbyvedoucí Václav Šinko. „Pak se do toho budou navážet štěrkové lóže. Ty se budou tvarovat a na to pak přijde železobetonová deska,“ popsal.

Nový skatepark má mít překážky v dokonalém technickém zpracování. Počítá se s bednami, raily a dalšími prvky, hlavní atrakcí však bude dva metry hluboký dvojitý bazén. „Bude to krásná stěna, příjemná na ježdění. Ve srovnání s předešlým skateparkem to bude, jako by vám místo zrezlého trabanta přišlo géčko mercedes,“ vyzdvihl další stavbyvedoucí Petr Karlíček.

Rychlejší bude povrch, protože dosavadní asfalt nahradí ručně hlazený beton. Dalším kladem tohoto povrchu bude menší hlučnost dopadů.

Nový skatepark by měl být dokončený ještě letos.

