Dvojice pachatelů brutálně přepadla starší ženu. Není jim ani osmnáct let

K loupežnému přepadení 86leté seniorky došlo v teplické části Řetenice. Na svědomí ho mají dva mladíci, není jim ještě ani 18 let. Starší z pachatelů pobývá ve výchovném zařízení na Chomutovsku. Dotyčná skončila po útoku bezvládně ležet na zemi. Musela pro ni přijet záchranka. Do nemocnice ji odvezla s vážným zraněním. To vše kvůli kabelce, kterou chtěli mladíci seniorce ukrást.

Zdravotnická záchranná služba, sanitka. Ilustrační foto | Foto: ZZS Ústeckého kraje