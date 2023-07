Na výsledné podobě se podepsal pražský architekt Martin Rössler. Jak se z "Dvacítky", jak se tady stavbě s číslem popisným 20 běžně říká, stával na pohled pěkný dům, mohli lidé donedávna sledovat jen zvenčí. Pár dní před začátkem letních prázdnin se prvně podívali také dovnitř. Na slavnostní otevření přišlo kolem sta místních lidí. Těch, kteří budou uvnitř podnikat, i budoucích zákazníků.

„Je to nádherné,” ohodnotila například Dominika Chudadová, která se na prohlídku vypravila s mužem a dvěma dětmi. „Určitě sem budeme chodit nakupovat a věřím, že se tu rychle uchytí i dámské záležitosti jako kadeřnictví nebo pedikúra. To tu chybělo,” míní.

Mezi budoucí zákazníky se počítá také Hana Komrsková. „Půlka lidí, kteří tu mají podnikat, jsou mí kamarádi,” vysvětlila s úsměvem blondýnka středního věku. „Mají to tady moc hezké, navíc nájmy tady jsou o něčem jiném než v Chomutově,” dodala.

Své nové sídlo si přišly prohlédnout finanční poradkyně Marcela Morchová a Anna Šulyoková. Byly spokojené. Kancelář je příjemně prosvětlená a její okna se zelenými okenicemi vedou na úpravnou náves s fontánou. „Když se vyskytla příležitost, že bychom tu mohly mít kancelář, vzaly jsme ji. Jezdí za námi klienti a občas se stalo, že jsem je musela vzít domů nebo do garáže, kde máme sezení,” přiblížila Marcela Morchová. „Teď to bude něco jiného. Líbí se mi, jak to udělali. Že zachovali z původní stavby co šlo včetně ducha starých časů,” ocenila.

Zatím je rozlehlý dům prázdný. Nájemci mají zhruba měsíc na to, aby si prostory vybavili a v průběhu léta otevřeli. Budova je plně obsazená. Naprostou většinu tvoří místní živnostníci. „Zájem byl velký, to mě mile překvapilo. Skoro se nám sem všichni nevešli,” uvedl starosta Strupčic Luděk Pěnkava. „Přitom jsem měl původně obavu, jak se nám takhle velký dům podaří zaplnit, abychom vyhověli podmínkám dotace. Byl jsem z toho lehce orosený,” přiznal.

Srdce domu, koloniál s bufetem, si pronajala místní živnostnice Iveta Vostrá. Otevřít ho chce začátkem srpna, jakmile bude vybavený. Dosud měla prodejnu v rodinném domě. Lidem chce v nových prostorách nabídnout čerstvé saláty, chlebíčky, uzeninu a zákusky.

„Mám tady konkurenci, vietnamský obchod, kterému se nemohu rovnat v šíři sortimentu ani cenách. Proto nabídnu to, co nemá,” uvedla živnostnice. „V zadní části budu mít bufet, kde chci denně vařit čerstvé jídlo – českou kuchyni. Ale podávat se budou také párky v rohlíku a smažené věci jako hranolky nebo sýr v housce,” doplnila. Strávníci budou mít posezení ve dvoře i uvnitř budovy.

Rozlehlé stavení na návsi v polovině minulého století sloužilo jako statek Jednotného zemědělského družstva. Chovaly se tam krávy. Po revoluci ho nový majitel přestavěl na jatka. Pro čerstvé maso si tam chodili nejen místní lidé, jezdili také z Chomutova, Jirkova a Mostu. Posledních deset až patnáct let ale dům chátral.

„Byla to absolutní ruina, která hyzdila náves,” zhodnotil starosta. „Jsem naprosto spokojený s tím, jaký se jí podařilo dát krásný kabát. Teď jen doufám, že podnikání tam lidem vydrží a bude si to žít vlastním životem,” přál by si. V den otevřených dveří si s lidmi prošel vnitřní prostory a na obnovené pavlači si spokojeně prohlédl prostory, kam jako kluk chodíval za dědečkem. Pracoval totiž ve stájích.

Strupčice jsou slibně se rozvíjející vesnice na Chomutovsku, která už má přes 1100 obyvatel. Přitom tam byla v 80. letech minulého století v souvislosti s Lomem Vršany vyhlášena stavební uzávěra a předpokládalo se, že vesnice zanikne. Zrušena byla po revoluci. V obci jsou dva obchody s potravinami, kavárna, dům s pečovatelskou službou, školka, škola a sportovní areál s halou a koupalištěm, které využívají i lidé z měst.