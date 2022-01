Manželé Koubovi z Jirkova čerpali informace z televize a webu, poslední dobou se ale zprávám o pandemii snaží vyhnout. „Každý den se říká něco jiného. Dnes platí tohle, zítra něco jiného, pozítří neplatí ani jedno ani druhé. Takže teď už nesleduji radši nic, protože je to jako u blbých na dvorečku,“ ulevil si 68letý Jirkovan. On ani jeho 63letá manželka se dosud covidem nenakazili. Oba jsou očkovaní třemi dávkami vakcíny proti novému koronaviru.

O oficiální zdroje se opírá čtyřicetiletý Petr Hromas z Chomutova, který pracuje jako stavební technik. „Na síti si nevšímám skoro ničeho. Co tam lidé sdílejí, je spíš pro pobavení a ilustraci, jak pestrá může být škála inteligenčního kvocientu našeho národa,“ glosoval na účet konspirátorů a antivaxerů. Sám čerpá informace z portálu covid.gov.cz a médií, kterým věří. „Mám na mysli celostátní média, která mají i papírovou podobu a jsou tu historicky nějakou dobu, takže si nemůžou dovolit hazardovat s přízní čtenářů. Zajímám se hlavně o opatření, než že bych hledal něco o covidu samotném,“ dodal. Nový virus podle svých slov příliš neprožívá, očkovat se ale nechal, aby podpořil proočkovanost.

Chomutovanka Alena Kadlecová důvěřuje hlavně svému příteli. „Je to lékař,“ vysvětlila 35letá maminka dvou dětí, která pracuje jako operátorka. „Vadí mi ale, že když na nás padne karanténa, nebo máme řešit cokoli kvůli možnému nakažení, člověk se pořádně ani nedovolá na hygienu. Když už se tam dovolá, od každého pracovníka dostane jinou informaci,“ kritizuje. „Je to pak na mně, abych posoudila, jestli děti pustím do školy nebo si je pro jistotu nechám doma,“ dodala.

Lidé, kteří se nedokáží zorientovat v platných opatřeních a rádi by do společnosti, volají například do kulturního centra v Klášterci nad Ohří. Podle jejího šéfa Tomáše Bartáka je to důsledek nedostatečné informovanosti. „Lidé nás neustále atakují, jak to vlastně je. Jestli budeme hrát, kdy a za jakých okolností. V začátcích covidu byly první minuty zpravodajství věnované pandemii, od toho se později ustoupilo. Jenže opatření se mění,“ upozornil 46letý kulturní šéf.

Antivaxerství oslovení Chomutované neuznávají. „Já to odsuzuju! Je to banda idiotů, to je můj názor,“ ostře zhodnotila Jiřina Koubová.

S mírnými rozpaky na vakcínu hledí Alena Kadlecová. „Myslím, si, že člověka ochrání, aby mu nemoc neublížila. Ale není tu natolik dlouho, aby člověk věděl, co to s tělem udělá. Přistoupila jsem k tomu tak, že jsem si nechala dát první vakcínu, u dětí ale počkám, až budu na sto procent vědět, že jim neuškodí,“ dodala.

Vyostřené nálady ve společnosti, kdy proti sobě stojí tábor antivaxerů a příznivců očkování, Tomáš Barták připisuje nedostatečné informovanosti a ztrátě důvěry mocných, která dává prostor chaosu. „Veřejnost není informovaná dostatečně a není informovaná lidmi, kteří by pro ně byli autoritami, zpochybňovaný je i ministr zdravotnictví. Tím vzniká prostor pro šíření dezinformací,“ míní.