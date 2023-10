/FOTO, VIDEO/ Blíží se svátek Všech svatých nebo také zlidověle Dušičky a květinářství na Chomutovsku mají napilno. Zaměstnává je tvorba dušičkových dekorací, smutečních kytic, aranžmá a košíků. Poptávka po nich den za dnem roste. Zjišťovali jsme o jaké dekorace je největší zájem, jaké jsou nové trendy a za jaké ceny se nabízejí.

Květinářství v Chomutově se připravují na Dušičky. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

Jirkovské květinářství v Kostelní ulici si například zakládá na dekoracích z přírodních materiálů. „Děláme šiškové dušičkové věnce, které vydrží napořád, i ze chvojí. Už ho tu mám, budu ho namotávat,“ zmínila floristka Miroslava Pánková. „Právě začíná sezona, tak musíme mít všechno připravené, aby si je lidé mohli už v tomto týdnu vyzvedávat,“ doplnila. Ceny zdejších věnců začínají na 100 korunách, ty nejdražší, vytvořené podle přání pozůstalých, vyjdou třeba na 700 korun.

Především přírodní dušičkové věnce a dekorace vyrábí i Květinářství Na náměstí, které je vedle chomutovského Hotelu Royal. Svou provozovnu má také u hřbitova.

„Pracujeme hlavně s přírodními materiály jako je sušina, živé rostliny a chvojí. Zákazníci už jsou u nás na to zvyklí,“ potvrdila majitelka Michaela Palánová. Podle jejích slov převládají teplé zemité podzimní barvy, na přání ale vyrobí dekorace i v jiných barvách. Zároveň se květinářství snaží přicházet s výrobky nových tvarů, aby nabídlo něco nového.

Významný svátek Podle ekonoma Lukáše Kovandy Češi obecně na Dušičkách příliš nešetří. Svátek zesnulých se tak pro prodejce a trhovce pravidelně umisťuje na čtvrté příčce nejvýznamnějších českých svátků, dohání i Vánoce, Velikonoce a silvestrovské oslavy Nového roku. Kvůli inflaci a loňské energetické krizi byly Dušičky před rokem nejdražší v české historii, lidé za dekorace, aranže a věnce na uctění památky zemřelých utratili 1,3 miliardy korun. V průměru to vychází asi na 190 korun za osobu.

„Hodně teď pro dušičkové dekorace používáme dřevěné podložky, které se nazdobené pokládají na hrob,“ zmínila floristka. „Kromě toho, že hezky vypadají, jsou lidé rádi, že nešpiní hrob. Neční z nich žádné drátky, které by zrezivěly,“ doplnila. Nově také květinářství spolupracuje s řezbářem, který jim pro dušičkové dekorace dodává nápisy „s láskou“ nebo „chybíš nám“.

Ceny se v květinářství pohybují od 150 korun, ale objednávky má i na 1500 až 2000 korun. Jedná se ovšem o zvláště velké věnce. „Je to různé. Máme i malé nazdobené košíčky za 150, 180 korun pro lidi, kteří chtějí malé věci nebo nemají peníze. Co si budeme povídat,“ dodala Palánová. Květinářství začalo s přípravami na Dušičky už před třemi týdny, obvykle za sezonu prodá na tisíc těchto dekorací.

Dušičkový sortiment nad Chomutovem prodává například Zahradnictví v horách. Jedná se o dřevěný domek v Kovářské na výjezdu směrem k Měděnci. Protože jde o malý obchod, vyrábí jeho majitelé čistě na objednávku.

„Je to proto, že je na horách kupní síla malinká,“ nastínila Miluše Koželuhová. „Vytváříme to, co lidé chtějí. Jejich přání jsou hodně konzervativní, ale snažíme se i o nové věci. Typický věnec, o který je zájem, je z chvojí, umělých růží a s pentličkou 'vzpomínáme'. V tom nějaká sušina a šiška,“ doplnila. Ceny začínají na 130 korunách, nejčastěji se ale pohybují v rozmezí od 250 do 300 korun.

Dušičkové dekorace lze letos poprvé získat také díky samoobslužné květinové skříni, která stojí vedle hlavního tahu Kláštercem nad Ohří. Letos na podzim ji otevřela Alena Lončíková, která založila společnost Pro radost.

„Už jsme v plné polní a pracujeme,“ oznámila. „Nejvíce trendy jsou přírodní materiály, takže pracujeme s buxusem, tisem a tújí. Většinou jsou k tomu šišky, vždycky svíčky a například různé druhy jeřabin a sušin. Suším vše, co se dá, a pak používám. Hodně například vřesy,“ doplnila. Vytváří dušičkové věnce, ale například i srdce plněná mechem a přírodninami.

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová