Na začátku byly obavy lidí, že chce kdosi skoupit byty v takzvané „podkově“ v Palackého ulici. Jakmile si město ověřilo, že nejde o planý poplach a manželé, kteří od devadesátých let vlastnili sedm vchodů s 84 byty a 35 nebytovými prostorami je nabízejí k prodeji, pustilo se do záchranné akce. Přesvědčilo majitele, aby část budovy prodali právě jemu ve chvíli, kdy měli těsně před podpisem smlouvy s jiným zájemcem.

„Šlo o ostravskou firmu. Údajně už v Ostravě vycházely inzeráty, které promovaly případné bydlení, což nás velmi vyděsilo,“ vylíčil primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO). „Dva roky se tu poměrně zásadním způsobem snažíme řešit obchod s chudobou, teď šlo navíc o absolutní centrum města, takže jsme napnuli síly, abychom tento obchod zmařili a dostali tyto byty do portfolia společnosti Chomutovská bytová,“ dodal.

Tato městská společnost má pod křídly bytový fond města, dosud se jednalo o 1619 bytů. Do jejího majetku patří například i druhá polovina „podkovy“ s byty a nebytovými jednotkami, takže nově bude moct majetek v rámci jedné budovy scelit.

Znalec najatý městem kupovanou část nemovitosti odhadl na 125,4 milionu korun. Městskou společnost, má ale koupě stát o něco méně díky tomu, že se zavázala složit částku najednou. „Vezmeme si od banky úvěr 135 milionů korun, z toho 100 milionů bude kupní cena a zbytek bychom měli investovat do údržby. Do oken, střechy, vodoměrů, podíváme se, kde co nejvíc ´hoří´ a podle toho se naplánují priority,“ nastínil primátor, který je současně předsedou představenstva společnosti Chomutovská bytová. „Nájemníkům se tak zvýší komfort, díky novým oknům a zateplení se jim navíc automaticky sníží náklady,“ dodal.

Nemají ani měřáky na vodu

Řada obyvatel „podkovy“ ani netušila, že měla polovina budovy přejít do rukou dalšího soukromníka. Zpráva, že přejde do vlastnictví města, je potěšila. „Upřímně, to je hodně dobré. Nový soukromý majitel by nám dal buď vysoký nájem, nebo ultimátum, že se máme vystěhovat. A kam bych asi šla?“ uvedla jedna z obyvatelek. „Navíc se tu díváme, jak je druhá polovina domu opravená a ta naše nic. Co mě udivuje, nemáme ani měřáky na vodu, což bych chtěla, aby byly spravedlivé účty. Když jsme se přistěhovali, byli jsme tu měsíc a půl a rovnou nám přistál nedoplatek osm tisíc korun,“ posteskla si.

Odkup takřka stovky bytů v centru Chomutova nemá přímou souvislost s probíhajícími výkupy bytů pro sociální účely, kterých má město k dnešku 32. Podle náměstka primátora Davida Dindy (Nový sever), ale právě tato politika městu zřejmě dopomohla k téměř stovce bytů v centru.

„Kdyby se téma neodšpuntovalo a nediskutovalo se o něm tolik, možná by lidé z Palacké nepřišli a neřekli nám ´Podívejte, někdo obchází byty, asi je chce koupit. Nekoupíte je raději vy?´“ zmínil. „Důvodem proč jsme do toho šli, je ochrana té lokality. Nejde jen o dvě či tři stovky lidí v jedné polovině podkovy a podobný počet ve druhé, ale také tisíc a více dalších obyvatel, kteří bydlí přes silnici na Palackého ulici. V kombinaci s vlastníkem, který má neznámé úmysly s Armabetonem, bychom mohli mít problémy, s nimiž se potýkáme na sídlištích, do roka a do dne i v centru. A přiznám se, že nevím, jaká by z toho byla cesta ven,“ uzavřel náměstek Dinda.