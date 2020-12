Znovuotevření tématu hazardu v Chomutově opět přitáhlo pozornost k Otvicím. Právě na tamní kasino se totiž chomutovská koalice odvolávala, když argumentovala ve prospěch otevření se těmto podnikům. Od záměru sice později ustoupila, Otvice ale zůstávají ve středu zájmu. Mimo jiné proto, že chomutovský primátor Marek Hrabáč na zastupitelstvu prohlásil, že se v obci chystá druhé kasino.

Loterie a hazard - Ilustrační foto | Foto: stokpic; Pixabay

To však starostka Otvic Aneta Hutyrová upřesňuje. „Žádné povolení jsme zatím nevydali, i když zájem tu byl, protože jsme na hranici katastru s Chomutovem a Jirkovem,“ uvádí. Připustila ale, že případnému vzniku dalšího kasina v zásadě nic nebrání. „Když se po volbách obměnila část zastupitelstva, hlasovali jsme, zda přijmeme vyhlášku, která by regulovala, kde kasino může vzniknout a kde ne. Rozhodli jsme se ale, že antihazardní vyhlášku přijímat nebudeme. Kasino, které tu máme, stejně nic neomezí, protože má smlouvu na třicet let. Jen by nedostal příležitost nikdo další,“ dodává.