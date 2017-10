Drony, elektromobily, roboti. Veletrh lákal na hi-tech

Ústecký kraj /FOTO/ - Krušnohorský Byznys Day, který ukázal nejnovější trendy, je jediný svého druhu v kraji.

Luxusní elektromobil Tesla, drony, roboti či 3D tiskárnu pověstného vývojáře Josefa Průši, která se pyšní titulem „nejlepší na světě“. To vše bylo včera k vidění v chomutovském divadle v rámci akce Krušnohorský Byznys Day.

„Jízda je tichá a příjemná,“ hlásí po zaklapnutí dveří od auta černovlasý muž v košili. „Jsem nadšený, je to o něčem jiném než spalovací motor,“ dál se dělí o své zážitky z jízdy v elektromobilu. Sotva odejde stranou, nasedá další muž. Zaklapnutí dveří je poslední zvuk, který elektromobil vydá, a pak se naprosto neslyšně rozjede. Krušnohorský Byznys Day, což je veletrh obchodních příležitostí, přinesl podobných hi-tech zážitků celou řadu. Na šedesát firem z české i německé strany si tam mohlo vyměnit zkušenosti, uzavřít kontrakty a zjistit, jak inovovat.

Druhý ročník veletrhu, který je jediný svého druhu v celém Ústeckém kraji, navíc poprvé mohla navštívit také veřejnost. Lidé se většinou zdrželi hned u vstupu při zkušební jízdě elektromobilem za téměř tři miliony korun. „Na nabití stačí hodina a dojezd má 400 kilometrů. V navigaci mám dobíjecí stanice, ukáže mi také, kolik potřebuji dobít a jak dlouho to bude trvat. A když zapnu autopilota, jede to v podstatě samo,“ popsal vůz Vladimír Haška, předseda představenstva chomutovské společnosti Nelumbo, které vůz patří. Ukazuje na něm, v jaké hodnoty věří. „Nabízíme SEN, což je systém energetické nezávislosti, kdy se snažíme o co největší využívání energie z obnovitelných zdrojů. Když má člověk solární elektrárnu, napojí z ní dům i své auto, budou města čistší,“ zmínil Haška.

Mezi vystavovateli sklidili zájem také Mostečané, kteří využívají drony pro letecké práce, a 3D tiskárna vývojáře Josefa Průši, která dokáže vyrábět vlastní „sestřičky“ - na chlup stejné tiskárny.

Mezi hi-tech zajímavostmi byla trochu zjevením společnost, která sídlí v nejjižnějším cípu Ústeckého kraje - Skloglas z Lubence na Lounsku. Tvoří vitráže pro kostely, secesní vitráže, ale i moderní design, po kterém sahá celý svět.

Trochu z jiného konce to vzala také kadaňská prádelna a žehlírna, která má vlastní chráněnou dílnu, kde handicapovaní vyrábějí zdravotní pomůcky. Například víceúčelové zábalové pásy na krk, bolavá záda či kolena nebo nově i ortézu pro ty, kdo trpí syndromem karpálního tunelu. Tedy nemocí typickou pro průmyslové zóny. „Máme 500 zaměstnanců, většinou žen, pro které by to mohlo být užitečné. Už jsem tu domluvila předváděcí akci,“ zmínila Dana Mašlová, personalistka ze společnosti, jež v Chomutově vyrábí pulsní napájecí zdroje.

Průmysl 4.0

Krušnohorský Byznys Day tak ukázal něco z elektrotechniky, strojírenství, informačních technologií, výzkumu, vývoje i služeb. „Hlavně ale robotiky. Ať totiž chceme, nebo ne, potkal nás Průmysl 4.0, tedy robotizace velké části výroby,“ uvedla ředitelka pořádající Okresní hospodářské komory Chomutov Ivana Košanová. „Nahoru půjdou profese Českého vysokého učení technického a chemicko-technologické školy. Jejich studenti budou mít absolutní perspektivu. A pak klasická řemesla, protože kohoutek či záchod robot neopraví,“ dodala.

Veletrh byl jednodenní. I následně se ale firmy či obce mohou obracet na hospodářskou komoru, aby jim zprostředkovala setkání s některými vystavovateli.