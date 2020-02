Po řadě let se otevře restaurace Dřevák v areálu Kamencového jezera. Zhruba sto let stará budova prošla kompletní obnovou, díky které je zmodernizovaná, její historický vzhled ale zůstal zachovaný. Právě probíhá výběrové řízení na nového nájemce.

„Je to tradiční restaurace, která poslední roky chátrala. Proto město investovalo do její přestavby a teď nastává klíčový okamžik, kdy hledáme někoho, kdo by v této krásné budově vytvořil dobrou restauraci,“ uvedl náměstek primátora David Dinda (Nový sever). „Je kompletně vybavená, takže nájemce může přijít v podstatě jen s talíři, vidličkami a dobrým kuchařem a může začít fungovat,“ doplnil.

Představou města je, že nájemce provoz rozjede nejpozději 15. května. Zoopark, pod který Kamencové jezero patří, už vypsal výběrové řízení a první zájemci docházejí na prohlídky.

Rozhodne cena i vize

Jako vítěz odejde ten, který nabídne nejvyšší nájemné, ale také zajímavou vizi. „Rozhodovat bude cena a koncept v poměru 60 ku 40 ve prospěch ceny. To znamená, že 40 procent je takový záložní parametr, abychom si mohli udělat obrázek o jeho představě, a podle toho rozhodnout,“ přiblížil náměstek.

Mezi základní požadavky patří, aby byl Dřevák v letní sezoně otevřený denně s tím, že nic nebrání celoročnímu provozu. Přístup je zajištěn od loděnice. „Uchopit tu koncepci bude ale těžké,“ poznamenal primátor Marek Hrabáč (ANO).

„V sezoně musíte mít nabídku pro plavce, to znamená párek v rohlíku, bramborák a fast foodové rychlovky, na druhou stranu celoroční provoz by nahrával nějakým luxusnějším verzím restaurace, kde se mohou pořádat svatby, večírky a další akce. Musel by to být takový hybrid,“ připomněl primátor.

I proto bylo minimální měsíční nájemné stanoveno na 10 tisíc korun bez DPH a smlouva bude uzavřena na pět let, aby měl nový nájemce klid a jistotu pro své podnikání.

Obnova Dřeváku stála více než 20 milionů korun. Při zachování nosných konstrukcí byla opravena střecha, zdi, podlahy, nová je vzduchotechnika, elektroinstalace, kanalizace i bezbariérový přístup. Přistavená byla část s moderním gastroprovozem, která spolkla dalších 3,5 milionu korun. S návratností investice město nepočítá. „Je to spíše služba lidem,“ podotkl náměstek Dinda.

Návštěvníkům jezera širší nabídka chybí, jak uvedla ředitelka zooparku Věra Fryčová. „Stěžují si, že když jsou na jezeře s dětmi celý den, je tam jen stánkový prodej a není kam zajít na normální jídlo. Poptávka by tu tedy byla,“ zmínila Fryčová.

Poptávka směřuje nejen ze strany plavců, ale také kempařů a chatařů, kteří v areálu zůstávají po celé týdny. Právě autokemp je velmi žádaný a zrovna tak i chatky, které jsou už nyní zamluvené na celý červenec.