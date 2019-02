Kadaň, Prunéřov - Cestující motoráku se snažili dát sebevrahovi první pomoc. Srážku ale nepřežil.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Jako každý den nasedli ve středu cestující do motoráku z Kadaně do Prunéřova, aby se dostali z práce domů. Tentokrát ale bylo všechno jinak. Před Prunéřovem přišel náraz a vlak zprudka zabrzdil. V kolejišti totiž ležel muž, s největší pravděpodobností sebevrah.

,,Když přišel náraz, nevěděli jsme, co se děje. Bylo to, jako kdyby vlak přejel kámen. Netušili jsme, že jsme někoho srazili," líčí první vteřiny Radek S. z Jirkova. Ve vlaku jel s kolegou, který s ním pracuje v kadaňském domově pro seniory.

Nejdříve z kabiny vyšel strojvedoucí a jeho vytřeštěný pohled nevěstil nic dobrého. „Bylo jasné, že se něco stalo. Prošel vlakem, vrátil se a řekl kolegyni, ať volá policii, sám volal záchranku," uvedl Jirkovan.



Ze zadní části vlaku pak vystoupil jeden z cestujících. „Křičel, že muž není mrtvý, že ještě dýchá, tak jsem volal, jestli mají lékárničku, abychom mu mohli dát první pomoc," popisuje běh dalších událostí Radek, který v minulosti absolvoval kurz první pomoci.



Po pokynech záchranné služby, kterou měl strojvedoucí na telefonu, Radek muži v kolejišti masíroval srdce. „Bylo cítit, že má zlámaná žebra a měl také zezadu rozseklou hlavu. Kromě toho, že byl viditelně pochroumaný, ale moc nekrvácel. Přišlo nám, že jevil náznak života i když zornice nereagovaly," vylíčil Jirkovan.



Při pokusech o záchranu úplně ztratil pojem o čase. „Přišlo mi to hrozně rychlé. Ani jsem se u toho nezadýchal a nezačaly mě při masáži bolet ruce a už tam byla záchranka a hned po ní i policie," dodal.

Záchranáři zraněnému muži změřili tep, pokračovali v masáži srdce a nasadili mu dýchací přístroj. Muž však následky střetu s vlakem nepřežil.



Část pasažérů po příjezdu záchranky na nic nečekala a hned se vydala do Prunéřova na autobus do Chomutova, mezi nimi i Radek. Pro ostatní byl vypraven motorák, který je se zpožděním dopravil do cíle. Trať v úseku od Prunéřova do Kadaně byla dočasně uzavřená. K nehodě došlo mimo hlavní železniční trať Cheb – Ústí nad Labem, na trase, kde jezdí jen osobní vlaky. „Nehoda tak sice měla dopad na dopravu, ale nevýznamný," řekla mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová.



Muž vstoupil do kolejiště ve středu krátce před čtvrtou hodinou odpoledne. Následky střetu s vlakem nepřežil, nikdo další se nezranil. Příčiny srážky vyšetřují policisté i drážní inspektoři, podle všeho si ale muž sáhl na život.

„Pravděpodobně šlo o sebevraždu, ve věci byla nařízena soudní pitva, která předpoklad potvrdí či vyloučí," uvedla mluvčí chomutovské policie Marie Pivková. Stáří muže policisté odhadují na přibližně šedesát let, jeho totožnost ověřují.