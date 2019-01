Chomutov, Jirkov - Trolejbusů pojede méně, přitom města příspěvek na MHD každoročně navyšují. Peníze žere nákup nových vozů

Cestující na Palackého ulici. | Foto: Foto: Deník/ Jan Rödling

Chomutov, Jirkov – Dopravní podnik (DPCHJ) je pod drtivou palbou cestujících. Od neděle bude jezdit méně trolejbusů, což lidé nemohou zkousnout.



Dopravce a města Chomutov a Jirkov, kteří vlastní jeho akcie, se ale brání. Nic jiného dělat nejde, prostě nejsou peníze, tvrdí.



Chomutov dal letos DPCHJ přes 42 milionů korun. „V návrhu rozpočtu na rok 2011 chceme navýšit příspěvek o 3 miliony a 800 tisíc oproti letošnímu roku,“ říká náměstek primátora Jan Řehák, který je předsedou představenstva DPCHJ.



Méně spojů



Dopravní podnik tak jako jedna z mála městských organizací dostane příští rok přidáno. Každoroční příspěvek mírně navyšuje i Jirkov, podotýká jeho místostarosta Jaroslav Cingel. Ví, že to nestačí, ale víc peněz Jirkov dát nemůže. Dopravce navíc dostal méně peněz od státu i kraje.



Města dorovnávají ztrátu DPCHJ. Ten má příjmy z jízdného, reklamy a přidružených aktivit. Platí zaměstnance, energie, opravy, kupuje novou techniku atd.



Právě nákup nových trolejbusů dělá do rozpočtu největší díry. Teď v ulicích jezdí vozy staré patnáct let, které je potřeba co nejdříve vyměnit. A i menší nový stroj stojí přes deset milionů korun.



Kvůli postupné modernizaci se šetří. Dopravce ubírá spoje, čímž naštval cestující. Mnohým vadí, že se z jirkovských sídlišť dostanou do Chomutova jen ztěžka. „Chtěli jsme, aby byly zajištěny základní věci - doprava do škol a na chomutovskou polikliniku, prodlevy mezi spoji ne delší než třicet minut,“ říká jirkovský místostarosta.



Tyto základní požadavky byly v podstatě naplněny. „Zvažujeme zajištění základní dopravní obslužnosti kolem Horníka, jež by zlepšila dosažitelnost MHD pro obyvatele sídlišť nad přivaděčem. Vše ale limitují peníze,“ dodává Cingel.



Chomutovská radnice si stojí za tím, že byly zrušeny hlavně spoje, kterými jezdilo málo lidí. „Ke změnám dochází především u nevyužívaných či málo využívaných spojích v určitých časových úsecích,“ říká náměstek Jan Řehák. Dodává, že opatření zvýší efektivnost dopravy, a že bylo nutné posílit MHD na Zadní Vinohrady, kde se brzy otevře nový hokejový stadion. To vše za podmínek, kdy se musí šetřit každá koruna.



Podle prvních ohlasů změna více postihne Jirkováky než Chomutováky, právě kvůli tomu, že linka 33 nově pojede po silnici I/13 a vyhne se jirkovským sídlištím.



Další zdražení



Méně spojů a delší čekací doby ale nejsou jediným hořkým soustem, které musejí cestující spolknout. Dopravní podnik od 1. ledna zdraží cestování, kdo bude platit hotově, dá za jednu jízdu dvacet korun.



DPCHJ tak chce radikálním zdražením vymýtit cestující, kteří nemají čipovou Bus kartu a hází do kasičky mince. „Chceme především zrychlit odbavení při nástupech do vozů. Placení drobnějšími mincemi to dost prodlužuje,“ vysvětluje generální ředitel DPCHJ Jiří Melničuk.



Chce tak donutit lidi, aby si pořídili elektronickou kartu, její pořizovací hodnotu DPCHJ snížil na polovinu. Lidé tak budou moci využít slevy, které karta nabízí nebo nabídne, dodává Melničuk.



Tím má na mysli především placení podle ujeté vzdálenosti, kdy cestující budou platit za zastávky. A to bez karty nepůjde.

Nevyplatí se už jezdit autem?



Tuhle otázku si klade řada lidí nejen v duchu, ale nahlas ji vyslovují a rovnou si i odpovídají i čtenáři našeho webu v diskuzích. Vyzkoušeli jsme, jak rychlé, nákladné a pohodlné je cestování teď v zimě ve třech variantách – vlastním autem, městskou hromadnou dopravou a pěšky.

Autem

čas: 10 min

náklady: 10 Kč

komfort: 1-



Jízda autem – pohodička. Jediné, co člověk musí, je seškrabat námrazu na sklech. Drobné zpoždění v řádu minuty, dvou.



Co mě hned v začátku testu nepředpokládaně zpomalilo, byl kamión, který zaparkoval za zadkem mého vozu. Chvíli jsem se snažila stylem zpátečka, jednička vymanévrovat z prostoru vymezeného dvěma auty po stranách, betonovou překážkou vpředu a kolosem vzadu. Ovšem na ledu a za stálého prokluzování to byl risk. Řidič v klidu seděl a šlápl na plyn teprve když jsem vystoupila, abych ho popohnala.



Jízda plynula hladce. Vzala jsem to po „třináctce“ a na parkovacím místě přímo před dveřmi redakce byla za deset minut (včetně zmíněného škrábání a počátečního zdržení).



Jela jsem služebním autem. Nutno říct, že jet vlastním, vypadala by cesta jinak. Stála by víc času i peněz. Za prvé parkuji na odstavném parkovišti. Zdržení u automatu a cesta do práce dělají dalších pět minut a deset korun za parkovací lístek navíc.



Do nákladů testovací jízdy autem jsme počítali čistě benzín v poměru k ujetým kilometrům. Chybí amortizace.



Výhody: Rychlost, pohodlí, svoboda – jsem paní svého času.

Nevýhody: Soustředěnost na náledí, když se něco porouchá, nikdo to za mě nevyřeší. Opravy nákladné. Neekologické.(šeb)

MHD

čas: 23 min

náklady: 13 Kč

komfort: 3



Úkol byl jasný: Vyrazit v v 8:30 z Písečné, bez předchozího kouknutí do jízdního řádu.



Měl jsem štěstí, v 8:30 měl přijet trolejbus, u zastávky zastavil o minutku později. Byl středně plný, na sezení volné místo nebylo, ke stání místa habaděj.



Za šestnáct a půl minuty jsme byl na zastávce Palackého v Chomutově. Odtud pět minut pěšky do redakce. Kdybych připočetl ještě cestu na zastávku, dalo by to dohromady tak pětadvacet minut.



Známku tři za komfort dávám kvůli tomu, že v trolejbuse byla zima a ledová madla, topení moc nefungovalo, dále za to, že cestujete s ostatními lidmi, kteří se povětšinou tváří kysele, a za poslední – nejste tak úplně pány svého času.



Cestu bych měl dražší o tři koruny a musel shánět drobné mince, kdybych neměl Bus kartu. Kdybych nestihl trolejbus v 8:30, na další bych čekal aspoň čtvrt hodiny. Ve špičce vám hrozí, že se do přeplněného trolejbusu nedostanete.



Výhodou je, že trolejbusy většinou jezdí na čas a jsou velmi ekologické.



Výhody: Ekologická doprava, spolehlivost, nemusíte řídit třeba při náledí

Nevýhody: Závislost na jízdním řádu, cestování s davem lidí, relativně vysoká cena jízdného. (rod)

Pěšky

čas: 49 min

náklady: 0 Kč

komfort: 3-



Říkal jsem si, že se budu proklínat, ale nakonec to nebylo tak hrozné.



Vzal jsem to po cyklostezce a kdybych nemusel poskakovat po namrzlém sněhu, bylo by to o mnoho pohodlnější a příjemnější. Ale zase jsem se nemusel tlačit v trolejbuse s lidmi, což mám rád ještě méně než studený nos.



Moje hlavní starost tak byla, abych si nezapomněl MP3 přehrávač a sluchátka.



b Výhody: Ekologická doprava, prospívá zdraví, na nic a nikoho nečekáte, můžete si zvolit cestu jakou chcete.



b Nevýhody: Pomalé, pro starší lidi náročné, komfort hodně závislý na počasí (mráz č déšť udělají své), po delší a svižné chůzi v zimních botách se v práci nezouvejte. (jd)

Zajímavosti z testu

- O to, kdo půjde z Písečné pěšky, jsme se na poradě překvapivě moc nehádali. Jako gentlemani jsme ženu nechali jet autem a oba muži byli ochotni jít po svých. Nakonec šel ten, kdo se přihlásil první, tedy šéf.



- Kolegu sporťáka jsme původně ponoukali, aby se testu zúčastnil také. Chtěli jsme po něm, aby zkusil dojet do města na běžkách, jak nám doporučil jeden ze čtenářů ve webové diskuzi. Pak jsme ale usoudili, že na namrzlém sněhu by to nemuselo dopadnout dobře, zvlášť z kopce na Březenecké.



- Když jsme kolegyni v domluvený čas přivezli auto až k baráku, ještě spala! Kroutili jsme naštvaně hlavami, ale nakonec museli uznat, že to vlastně odpovídá komfortu, který člověk s autem má. Prostě si můžete přispat.



- Cestování trolejbusem je minisondou do lidských životů. Aniž chcete, vyposlechnete drobná lidská dramata, banality i stesky. Já se například dověděl, že „ti nahoře už nevědí, kde by člověku ještě zkomplikovali život, viďte.“ Vidíme.



- Myslíte, že pěšky v tomhle počasí chodí do práce jenom blázni? Ale kdeže. Ano, většinou jsem míjel jen pejskaře, ale těsně za zooparkem mě na cestě předběhl (!) mladý muž s batůžkem na zádech, kde měl zřejmě věci na převlečení.