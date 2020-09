Od tragického požáru v domově pro zdravotně postižené ve Vejprtech, kterému padlo za oběť devět klientů, uběhlo sedm měsíců. Nad tím, jestli musely být ztráty takové, co bránilo hasičům, aby postupovali efektivněji, a jestli se něco podobného může zopakovat jinde, se v pondělí 31. srpna v Chomutově zamýšleli odborníci a politici na konferenci s názvem Bezpečné sociální služby a sociální aspekty sociálního bydlení. Výsledkem je rezoluce, kterou posílají vládě České republiky.

Rezoluce, která míří do vlády



Účastníci konference Bezpečné sociální služby a sociální aspekty sociálního bydlení vyzývají Vládu České republiky k vypsání dotačního titulu řešení bezpečnosti budov využívaných pro poskytování pobytových sociálních služeb a Vládu a Parlament České republiky k urychlenému řešení sociálních aspektů bydlení tak, aby potřebné zákony byly přijaty ještě v tomto volebním období Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

„Požár byl založen úmyslně, podezřelí jsou tři klienti. Když k nám přijeli, měli za sebou už nějaké žhářské pokusy, měli jsme ale povinnost je přijmout. Dva z nich se stále snažili 'pracovat' s ohněm, když jsme jim ale vzali sirky a zapalovač, vložily se do toho neziskovky. Dostali jsme přípis, abychom jim je vrátili,“ poukázala na paradoxní situaci, kdy mají klienti více práv než sami zaměstnanci, kteří se o ně starají, starostka Vejprt Jitka Gavdunová. „To je na tom nejstrašnější. Kdyby neměli sirky, nebylo by ohně a nebyli by mrtví,“ zdůraznila.

Podle velitele kadaňské jednotky dobrovolných hasičů samotný zásah probíhal, jak měl. „Nikdy se ale nebudeme umět připravit na předem promyšlenou vraždu, jaká se stala ve Vejprtech a nedávno i v Bohumíně. Z pohledu hasičů je to obtížné v tom, že my známe požár ve čtyřech fázích. Tím, že byl úmyslně založený a živený, dostal se hned do fáze tři, takže jsme přišli o potřebný čas,“ vysvětlil Martin Apolen Polacsek.

První byli u požáru dobrovolní hasiči z Vejprt. „Vyjeli do pěti minut od vyhlášení poplachu a za dvě minuty byli na místě. To je úctyhodný čas. Velitel hned rozdělil jednotku na dvě části, kdy jedna prováděla evakuaci,“ doplnil Polacsek.

Co by se mohlo zlepšit? Podle velitele má smysl investovat do nábytku s protipožární úpravou. Jak zdůraznil předseda Hospodářské a Sociální rady Chomutovska Ladislav Drlý, který konferenci vedl, podstatné je také to, aby se nacvičovala součinnost přeshraničních hasičských jednotek. Pak by si vejprtská jednotka, která s živlem v prvopočátku bojovala sama, nemusela sáhnout na dno. Po větších změnách volá ředitel Městské správy sociálních služeb ve Vejprtech Viktor Koláček, který apeluje na kvalitní novelu zákona o sociálních službách a dobré nastavení provozního financování s ohledem na stavební zabezpečení budov.

„Bylo by dobré řešit dotační titul, který by pomohl dát sociální ústavy do rozumného stavu,“ podotkl Drlý. „Měl by umožňovat, aby ústavy mohly využívat vlastní síly, když na to mají sílu a kapacity,“ řekl na konto situace ve Vejprtech, kde ředitel řeší řadu oprav a investic s pomocí vlastních zaměstnanců, ne několikanásobně dražších externích firem.

Vejprty převzaly deset budov sloužících jako pobytové sociální služby v devadesátých letech od státu. Postavené byly v letech padesátých. Do budov se třítisícové město snaží investovat, i když si to může dovolit jen v omezené míře. „Všechny předpisy jsme ale splnili a sami dobrovolně investovali navíc,“ okomentovala Gavdunová situaci před lednovou tragédií. Veškeré další finance, které získalo od kraje, státu i z dobrovolné sbírky, opět vloží do protipožárních opatření.

V návaznosti na vejprtskou tragédii se snaží sociální správy v dalších městech vyhodnotit, co dělají dobře a co by mohlo být lepší. Například v domově pro seniory na Písečné v Chomutově chybí evakuační výtah, ačkoli jde o osmipatrovou budovu, kde je ze 166 obyvatel schopná samostatného pohybu jen třetina. Lékem by byly peníze na investice, jak poznamenala ředitelka Sociálních služeb Chomutov Alena Tölgová. Ty zatím chybí.

Podobně jako Vejprtští však vidí problém i ve velkých pravomocech klientů. „Máme sice kuřárnu, lidé ale chtějí kouřit u sebe na pokojích a třeba v posteli. My pak chodíme a vytahujeme jim cigarety z ruky, když usnou,“ podotkla ředitelka. Velké přesvědčování je stojí také, aby klienti nezapalovali svíčky na pokojích.

Konferenci uspořádala Hospodářská a Sociální rada Chomutovska. Kromě odborníků a zástupců měst se jí zúčastnila také poslankyně Poslanecké sněmovny ČR Hana Aulická Jírovcová. Účastníci závěrem sepsali rezoluci, která poputuje do vlády.