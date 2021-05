Krajská zdravotní do něj přihlásila projekty za více než jednu miliardu korun. Dohromady má jít v celém Česku na modernizaci nemocnic nebo záchranných služeb patnáct miliard. Podle prvotních informací o úspěšnosti žádostí měla rozhodnout rychlost jejich podání v řádu vteřin, což kritizovala především opozice. Podle ministerstva pro místní rozvoj ale všechny projekty hodnocení teprve čeká.

Zásadní modernizace nemocnice v Rumburku, dostavba nemocnice v Děčíně, kardiocentrum v Ústí nad Labem nebo vybudování urgentního příjmu v Chomutově. To vše plánuje zaplatit pomocí evropského programu REACT kraj a Krajská zdravotní, která pod sebou sdružuje šest nemocnic. Sedmá, ta rumburská, by měla přibýt v létě.

Téměř všechny projekty z Ústeckého kraje ale skončily hluboko pod čarou úspěchu, o tom přitom rozhodovaly i milisekundy. Pořadí se totiž sestavovalo podle rychlosti podání. „Zatímco Pardubický kraj pravděpodobně získá z dotačního programu REACT-EU téměř miliardu korun na modernizaci svých nemocnic, Ústecký kraj nezíská nic. Padla nám tady definitivně iluze, že ANO ve vedení kraje bude schopné díky napojení na vládu získat do kraje tolik potřebné peníze,“ uvedl krajský zastupitel a lídr STAN Filip Ušák.

Jediný úspěšný projekt byl ten ze Žatce, kde městské nemocnici šéfuje bývalý předseda představenstva Krajské zdravotní Jindřich Zetek. „Žatecká se obešla bez externích expertů, peníze má a kraj ne. Rumburk ostrouhal úplně. Přitom mě členové krajské koalice ubezpečovali, že je vše ošetřené,“ přidala se s kritikou pirátská zastupitelka Kateřina Stojanová.

Podle hejtmana Jana Schillera by byl neúspěch při žádostech velký problém, hejtmanství by muselo hledat jiné zdroje financování a stanovit posloupnost investic. „I já doufám, že je to zbytečná panika, protože ty projekty jsou dobře připravené až do stavebního řízení. Pokud víme, tak by čas měl být rozhodující při shodném bodovém ohodnocení projektů,“ uvedl Schiller s tím, že systém, kdy se preferuje čas podání, kraj kritizoval.

Opoziční vášně se snaží krotit dotační odborník a poradce na hejtmanství Leo Steiner, který má s dotačními programy mnohaleté zkušenosti. Ani jemu se nelíbí systém „kdo dřív přijde, ten dřív bere“. Podle jeho názoru je to v tomto případě nevhodně vybraný způsob selekce úspěšných od neúspěšných. „Vyčítat ovšem jakékoli krajské vládě, že zde pravděpodobně neuspěly, je laciný populisticky politický atak, jelikož podstata problému je jinde,“ upozornil Steiner právě na klikací sprint.

Podle ministerstva pro místní rozvoj ale nebyla rychlost podání projektu rozhodujícím kritériem. Jednotlivé žádosti budou na ministerstvu totiž nyní dále hodnotit. Je tak možné, že se ty podané Ústeckým krajem či Krajskou zdravotní ještě posunou mezi ty úspěšné. „Veškeré projekty budou teprve hodnoceny a není pravda, že uspějí nejrychleji podané projekty bez ohledu na splnění či nesplnění kritérií,“ uvedl náměstek ministryně pro místní rozvoj pro řízení sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád.