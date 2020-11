Proto musí usilovat o státní dotaci. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) takovéto projekty podporuje, letos dá na regeneraci brownfieldů v menších obcích a městech v ČR 677 milionů korun. Zájem o dotace je ale velký, ne na všechny se dostane. V Ústeckém kraji podalo žádost dvacet sídel, peníze jich dostane jen pět.

Dotace putují do několika obcí

Jedněmi z úspěšných jsou Domoušice na Lounsku. Díky dotaci obec zbourá bývalou sušárnu chmele se stodolou, které před časem koupila, na jejich místě postaví zbrojnici pro místní hasiče. Ti kromě nového zázemí získají i prostor, kde budou moci trénovat se svou mládeží. Celkové náklady jsou téměř 14 milionu korun, od MMR Domoušice získají skoro sedm milionů.

„Další čtyři a půl miliony korun máme přislíbené od Ministerstva vnitra a Ústecký kraj nám odsouhlasil dotaci 450 tisíc. Z obecních peněz tak zaplatíme dva miliony korun, což je pro nás dobré,“ sdělil domoušický starosta Zdeněk Kutner. V rámci dalšího projektu chce obec dřív obývanou část areálu zrekonstruovat na byty.

Evaň od MMR získá 16 milionů korun. V obci na pomezí Litoměřicka a Lounska chtějí dát nové využití bývalému areálu JZD. „Plánujeme tam přesunout obecní úřad, vytvořit zázemí pro naše zaměstnance, přesunout kontejnery na separovaný odpad a vybudovat venkovní volnočasový areál. Jeho součástí bude dětské hřiště a multifunkční hřiště na míčové sporty,“ vypočetla starostka Miloslava Vydrová.

Přeměna bývalého zemědělského areálu by měla vyjít na celkem 23 milionů korun. „Součástí jeho koupě byly také pozemky. Ty chceme nabídnout k prodeji jako stavební parcely pro rodinné domy. Z takto získaných peněz bychom chtěli projekt dofinancovat,“ vysvětlila starostka.

Dalšími dvěma obcemi, které dotace získají, jsou Světec na Teplicku a Vchynice na Litoměřicku. V prvně jmenované zbouraly budovu bývalé základní školy, plochu, která zbyla, chtějí přeměnit do podoby parčíku. Ve Vchynicích plánují přetvořit areál bývalého statku u rybníka na park se zázemím pro konání kulturních a společenských akcí. Obě obce od MMR dostanou přibližně tři miliony korun.

Nejvíc peněz v rámci regenerace brownfieldů by v Ústeckém kraji mělo jít do Třebenic na Litoměřicku. A to přes 24 milionů korun. Město chce zbourat zchátralý objekt bývalé sokolovny a na jeho místě postavit dvě budovy. „V jednom bude hasičská zbrojnice. Ve druhém v přízemí místnost pro naše spolky a seniorklub, posilovna a herna pro děti. V patře počítáme s oddělením pro naši mateřskou školu, které je nyní dočasně umístěné v budově základní školy,“ vysvětlila starostka Eva Hajná. Podle projektu by si celkové náklady měly vyžádat přes osmdesát milionů korun, město chce proto najít další dotační zdroje.

Jelikož je poptávka obcí po dotacích vysoká, plánuje stát podporu regenerací území i v příštím roce. „Brownfieldy znehodnocují okolní pozemky a nemovitosti. Díky dotacím můžeme tyto objekty regenerovat a navíc můžeme pomoci realizovat projekty, které zvýší úroveň obecní infrastruktury. Poptávka po této podpoře je velmi vysoká, proto jsme ji ponechali i pro příští rok, a to prostřednictvím Státního fondu podpory investic,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Jaké projekty ministerstvo podpoří:

Multifunkční objekt města Třebenice celkové náklady: 83 550 404 doporučená dotace: 24 399 867

Revitalizace brownfieldu Světec celkové náklady: 4 985 765 doporučená dotace: 3 274 051

Hasičská zbrojnice Domoušice celkové náklady: 13 771 047 doporučená dotace: 6 755 390

Areál bývalého JZD Evaň celkové náklady: 23 066 285 doporučená dotace: 15 900 770

Využití areálu statku Vchynice celkové náklady: 3 942 915 doporučená dotace: 2 760 040