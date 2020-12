Podle jeho názoru nebylo zajištěné pokrytí téměř tří miliard korun, na které by dvě emergency oddělení společně s kardiocentrem v Ústí nad Labem vyšlo. Pokud by se do nich Krajská zdravotní přesto pustila, hrozilo by podle předsedy představenstva Jindřicha Zetka, že ji stáhnou ke dnu.

Krajská zdravotní předpokládala, že na nové pavilony získá peníze z dotace od Ústeckého kraje, z investičního úvěru a z programu Restart. „Tímto projektem jsem se zabýval už jako ředitel nemocnice v Žatci. V naší pracovní skupině říkáme, že prostředky z Restartu jsou jako paní Columbová. Všichni o nich mluví, nikdy je ale nikdo neviděl. Stavět plánování investic na paní Columbové skutečně nelze,“ řekl Jindřich Zetek tento týden krajským zastupitelům. Zároveň chce představenstvo revidovat další plánované investice a především se seznámit s jejich financováním. Peníze na příjmové pavilony by mohlo získat například z ministerstva zdravotnictví, které chystá v této oblasti speciální dotační program.

Podle Zetka by ale byla reálná hodnota investic po započtení dalších nákladů ještě o 1,2 miliardy vyšší. „To je optimistické číslo. Jen po objemovém přepočtu si myslím, že chybí spíše 1,6 miliardy. Na to tehdejší vedení společnosti reagovalo pro mne překvapivě a rozhodlo, že některé části se nedostaví,“ uvedl Zetek. Podle jeho slov byla zhruba čtvrtina budov plánována jako prázdné domy bez vybavení.

Pokud by se společnost přesto pustila do těchto mnohamiliardových investic, mělo by to velmi negativní dopad na hospodaření firmy. „Pouze tyto investice by vyčerpaly saldo na úroveň půl miliardy korun. Pokud bychom chtěli dostavět nedostavěné objekty, tak ta situace je ještě horší. Dostali bychom se na hladinu více než 800 milionů salda investičních zdrojů. Přivedlo by nás to do kritické finanční situace,“ nastínil Zetek možné dopady těchto velkých investic.

Dalším důvodem, proč se nové představenstvo rozhodlo zakázky stopnout, bylo podle jeho názoru špatné nastavení veřejných zakázek, kdy nabídkové ceny byly výrazně vyšší než ty projektové. „První na pásce byla firma, která nabídla za stavební práce 520 milionů, druhá 629. Ta druhá podala námitku, protože jeden z profesantů té první firmy doložil kvalifikaci ze stavby, která obsahuje dvanáct lůžek ARO, a oni říkají, že na stavbě bylo pouze jedenáct ARO lůžek,“ řekl Zetek s tím, že pokud by ÚOHS tuto námitku akceptoval, stálo by to KZ 110 milionů. Podle předsedy představenstva je takový postup neobvyklý.

Nové představenstvo plánuje pro příští rok zisk 100 milionů korun, letos by se měl pohybovat ve stovkách tisíc korun. „Podle mne Krajská zdravotní hospodařila dobře a udělal se kus práce. Obzvlášť v porovnání s předchozím obdobím, kdy byly nemocnice podfinancované. Myslím, že výsledky jsou vidět ve všech nemocnicích. Jediné, s čím jsem nebyl spokojený, bylo řešení zdravotní péče na Šluknovsku,“ poukázal bývalý předseda dozorčí rady KZ Leoš Moravec. Spolu s ním v dozorčí radě zasedal také její současný předseda Karel Krejza (ODS) a místopředseda Jakub Komárek (ANO). „Rozhodně si nemyslím, že vše bylo špatně, jak se nyní někteří snaží říkat. Pokud má někdo podezření na nekalosti, nechť se obrátí na příslušné orgány,“ dodal Moravec.