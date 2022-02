Účet vyšší o 16 milionů korun. Takový zářez způsobila energetická krize Dopravnímu podniku měst Chomutova a Jirkova, který zajišťuje městskou hromadnou dopravu pro obě města. Těm nezbude, než aby červená čísla vyrovnala. Diskutují ale, jak s problémem naložit do budoucna.

Chomutov má podniku nad plán doplatit 13,5 milionu korun a Jirkov 2,5 milionu, je to podle poměru objednaných služeb. Chomutovští radní zastupitelům navrhují, aby se částka vyplatila z rezervy. Současně zvažují, co dál.

„Některá města přistoupila k tomu, že prozatímně nahrazují trolejbusovou dopravu dieselovými autobusy. Za kilometr trolejbusu totiž platíme 103 korun, zatímco dieselového autobusu 45. To je obrovský rozdíl,“ porovnal náklady primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO).

Nahradit trolejbusy autobusy si však podnik nemůže dovolit. „Není čím. Nemáme namísto trolejbusů patnáct až dvacet zbytečných autobusů, to bychom byli špatní hospodáři,“ zkonstatoval předseda představenstva a také chomutovský radní Jaroslav Komínek (KSČM).

Ruce podniku ale hlavně svazuje fakt, že před třemi lety pořídil novou flotilu trolejbusů s pomocí evropské dotace. Její podmínkou bylo, že trolejbusy zůstanou v ulicích alespoň do roku 2028.

Původně přitom města zvažovala, že s trolejbusovou dopravou skoncují, když původní vozy dosluhovaly. Nakonec ale rozhodla v její prospěch. Chtěla se vydat ekologičtější cestou, navíc se vstupem do elektromobility finančně pomohla právě dotace. Oproti tomu energetická krize, při níž letí ceny za elektřinu a plyn do rekordních čísel, náklady na provoz výrazně prodražuje. Proto města a podnik pracují na variantách, co dál, pokud se ukáže, že se nejedná jen o dočasně pokřivený trh.

Veřejná doprava se údajně omezovat nebude. „Určitě nemáme v plánu ani to, že bychom letos systémově měnili výši jízdného. Na tom jsme se dohodli,“ uvedl primátor. „Bude to ale otázka pro městskou vládu, která přijde v příštím roce, protože tento stav není při současných cenách udržitelný,“ upozornil.

Dopravní podnik řeší problém způsobený tím, že v lednu na trhu skončil „jeho“ dodavatel energií – společnost Lumius. Padl podobně jako celá řada dalších distributorů. Podnik přešel do režimu dodavatele poslední instance, kde ho ovšem megawatthodina stála astronomických 9,5 tisíce korun. Do té doby platil 1 300 korun. Nově se mu podařilo vysoutěžit cenu 6 500 korun u společnosti Pražská plynárenská.

„Smlouvu máme do konce roku. Snažili jsme se hlavně soutěžit rychle, abychom platili méně. Teď se nám otevírají možnosti, abychom se pokusili poptat napřímo levnějšího dodavatele a částku co nejvíc srazili,“ uvedl Komínek. „Obávám se ale, že to bude těžké,“ dodal. Na konci roku navíc podniku končí i smlouva na plyn.