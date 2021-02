Vedle volnočasového areálu Domovinka se má do příštího roku vyklubat nové dopravní hřiště. Nepůjde ale o obyčejnou modelovou síť silnic se značkami a semafory. Dopravní výchova se tady bude odvíjet hravě, pomůže tomu kreativně zvládnutý prostor.

„Velký důraz byl kladen na celkovou vizuální a funkční stránku,“ ujistila mluvčí chomutovské radnice Veronika Říhová. „Například učebna je navržena jako policejní stanice se schodištěm na střechu a krátkou lávkou s vyhlídkou. Sklad kol je navržen jako vězení se zamřížovanými okny,“ přiblížila záměr inspirovaný dopravním hřištěm na pražském Proseku.

Nové hřiště bude zasazené do prostoru vedle autoškoly v ulici E. Krásnohorské. Díky tomu ho bude možné propojit s oblíbenou Domovinkou, čemuž napomůže cyklostezka vinoucí se mezi autoškolou a areálem garáží. „Bezpečný průjezd přes ulici Kosmova obstará dlouhý příčný práh,“ poznamenala mluvčí města. „Hřiště bude napojeno i z druhé strany, tedy z ulice E. Krásnohorské,“ doplnila.

Sloužit bude takřka všem věkovým skupinám dětí. Prohánět se tam mohou na odrážedlech, koloběžkách, na kolech i v elektrických vozítkách. V novém zázemí s učebnou a skladem bude probíhat dopravní výchova a dopravní soutěže.



Aby se v areálu dobře cítili i rodiče malých dětí, počítá se s lavičkami a dalším mobiliářem, jako jsou koše a nové veřejné osvětlení. Samozřejmostí je sociální zázemí pro návštěvníky. Velký důraz se klade na sadové prvky a zeleň obecně. Na dopravním hřišti budou vysázené živé ploty, nové stromy a rozsáhlé květinové záhony.

„Bude zde vymezena louka například pro piknik a odpočívání v trávě,“ zmínila Říhová. Zelené budou i stěny objektů, protože se po nich poplazí popínavé rostliny. V úvahu předběžně přicházejí také zelené střechy.

Chomutov měl sice dopravní hřiště i dosud, odbor školství ale řadu let poukazoval na jeho nevyhovující vzhled i to, že chybí zázemí pro výuku, takže není možné organizovat soutěže. Nebylo také veřejně přístupné. To se má s novým dopravním hřištěm změnit. Jen zatím není vyjasněno v jakém režimu.

„Ještě není definitivně ustanoven. Hřiště bude zabezpečeno kamerovým systémem a LED veřejným osvětlením, lze tedy uvažovat o tom, že bude přístupné nonstop,“ připustil náměstek primátora David Dinda. Podle jeho slov bude potřeba, aby areál někdo spravoval, dohlížel na provozní řád hřiště a kontroloval čistotu a stav toalet.



Pravděpodobné také je, že by se některé dopravní prostředky půjčovaly. „Prostory s tím počítají. Elektrická vozítka jsou velice drahá a neskladná - obtížně se převážejí, plno domácností si je nemůže dovolit. Představa by byla, že by sem rodina přijela a za přiměřený poplatek si půjčila nabité elektrické vozítko,“ potvrdil náměstek Dinda.

Město původně plánovalo, že výstavba začne v dubnu a hřiště bude dokončené ještě letos na podzim. Kvůli covidovým restrikcím v rozpočtu to ale nebude tak rychlé. Výběrové řízení by mělo být vyhlášeno v druhé polovině roku a termín dokončení tak sklouzne do roku dalšího.