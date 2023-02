Do dvoudenní akce se na silnicích Ústeckého kraje zapojilo na osm desítek policistů. Z osmi set zkontrolovaných vozidel se přestupku dopustilo na 300 řidičů a pasažérů. „Na místě bylo blokovou pokutou vyřízeno 227 přestupků a zbylé prohřešky byly oznámeny na příslušný správní orgán k dalšímu projednání. Dohromady na blokových pokutách zaplatili neukáznění řidiči a spolupasažéři částku ve výši 110 500 korun,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Mašínová.

Nejčastěji padaly pokuty za jízdu s vozidlem, které vzhledem ke svému technickému stavu nemělo na silnic co dělat. Téměř padesát pasažérů si zapomnělo zapnout bezpečnostní pásy a na pomyslném třetím místě co do četnosti přestupků se umístili řidiči, kteří měli příliš „těžkou nohu“ a díky tomu si vysloužili pokutu za rychlou jízdu. Přes tři desítky řidičů používalo během jízdy mobilní telefon.

Mezi dalšími prohřešky byla jízda bez platné dálniční známky, nepředložení dokladu o pojištění odpovědnosti, tzv. zelené karty či nedodržení bezpečnostních přestávek. „Ze zkušeností víme, že při každé dopravně bezpečnostní akce se nějaký ten hříšník najde, ale v souvislosti s touto dopravní akcí a vysokému počtu zastavených vozidel je nutno vyzdvihnout, že žádný řidič nebyl pod vlivem alkoholu,“ dodala Mašínová.