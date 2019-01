Chomutov - Řidiči mohou nově projíždět ulicí Politických vězňů vedle Hotelu Sudety, Čelakovského ulicí se naopak nedostanou.

Křižovatka ve směru od vlakové zastávky do centra Chomutova je nově průjezdná. I když částečně. | Foto: Deník/Mirka Šebestová

Křižovatka ve směru od vlakové zastávky do centra Chomutova je nově průjezdná. I když částečně. Řidiči se hladce dostávají ulicí Politických vězňů, která je pro mnohé zkratkou ke sportovnímu areálu na Zadních Vinohradech a také spojkou na Jirkov. V celé délce je naopak zavřená Čelakovského ulice. K omezení dopravy tam dochází kvůli rekonstrukci křižovatky ulic Čelakovského, Zborovská a Politických vězňů, a to již od září.

„Je super, že zase otevřeli ulici Politických vězňů. Když jezdíme na plavání dětí do aquacentra, museli jsme to brát přes centrum," chválí si návrat ke starým pořádkům Jana Brtnická, která bydlí v lokalitě Horní Ves. „Na druhou stranu se ale dalo projíždět Čelakovského ulicí, i když byla doprava skloněna do jednoho pruhu a čekalo se na semaforu. Teď je to tam slepé," zkonstatovala.

Rozsáhlá rekonstrukce křižovatky se dotkla tisíců řidičů, kteří tudy denně projížděli, i městské hromadné dopravy. V jejím průběhu navíc došlo k dopravním změnám, na které si řidiči musí nově zvykat. Magistrát na ně upozorňoval předem. „K dalším zásadnějším změnám v dopravě už ale nedojde," ujistil mluvčí Chomutova Jan Rödling. „V ulici Čelakovského se mění vodovod a kanalizace, až práce Severočeská vodárenská dokončí, bude obnoven provoz i v Čelakovského," dodal.

Rekonstrukce probíhá na dvou úrovních. Vodohospodáři tam opravují vodovody a kanalizaci a město financuje novou křižovatku. Veškeré práce mají být dokončeny dva dny před Štědrým dnem.